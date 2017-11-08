Углич, Ярославская область, 8 ноября, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области памятник Ленину уступит свое место Успенскому собору, а сам переедет к бывшим зданиями горкомов КПСС и ВЛКСМ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в администрации Угличского района.

Так будет выглядеть памятник на новом месте

Фонд исторической архитектуры Углича обратился в администрацию Угличского района с предложением перенести памятник Ленину, который сейчас стоит в сквере у Успенской площади. На этом месте восстановят разрушенный в тридцатых годах прошлого века Успенский собор.

Памятник собираются перенести на улицу Ленина и поставить рядом с бывшими зданиями горкомов КПСС и ВЛКСМ.

«Уже прошли публичные слушания, которые одобрили такой перенос. Фонд исторической архитектуры Углича нашел инвесторов, которые займутся этим проектом. Уже есть договоренность с архитекторами, которые проектировали горнолыжный курорт «Роза Хутор». На месте собора проведут археологические раскопки с участием сотрудников «Эрмитажа» и постараются найти точные границы собора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Угличского района Егор Калашников.

В ближайшее время будет подготовлен проект переноса памятника и строительства Успенского собора, оценят его стоимость, после чего проект вновь вынесут на публичные слушания.

«Все будет происходить под контролем общественности, коммунистов. Тем более что у главы Угличского района Анатолия Курицина есть опыт переноса памятника Ленину. Он подобный проект осуществил в Мышкине, когда руководил Мышкинским районом», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Угличского района.

Ориентировочно работы начнутся в апреле 2018 года.