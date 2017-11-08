Симферополь, 8 ноября, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Крым — часть Российской Федерации и в международном признании не нуждается. Об этом 8 ноября на встрече с иностранными журналистами заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Билибин Иван Яковлевич. Крым. Коктебель. 1939

«Признание для нас — не необходимость, мы и так живём нормально. Просто мы рассчитываем на здравый смысл западных политиков по признанию уже существующего реального положения дел, которое уже никто никогда не изменит. Крым — субъект Российской Федерации и в признании как таковом уже не нуждается», — отметил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что полуостров ничего толком не потерял после международных санкций.

«Крым не ощутил никакой потери от санкций. Да, есть неудобства для тех, кто хотел бы работать, для тех, кто мог бы прилететь, как раньше, самолётом напрямую, но для нас эта позиция не смертельна, показатели нашего бюджета растут каждый год в геометрической прогрессии. Мы настроены на конструктив и хотим, чтобы Крым с точки зрения санкционного режима преодолел эту блокаду. Но если этого не произойдёт, мы и так готовы жить и делать Крым успешным и процветающим российским регионом», — заявил глава РК, подчеркнув, что власти полуострова и дальше намерены проводить встречи с иностранными делегациями наподобие прошедшего в Ялте Форума друзей Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, после запрета минфина США на сотрудничество с российскими компаниями власти России заявили, что не видят сигналов о намерении улучшить отношения со стороны этой страны.

«Мы видим здесь негативную, деструктивную преемственность политики администрации Дональда Трампа по отношению к тому, что было заложено ещё при Обаме», — комментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Также отметим, что с начала 2018 года американским физическим и юридическим лицам запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.

Америка, в свою очередь, призывает Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить «незаконную киберактивность», в которой бездоказательно обвиняют нашу страну.