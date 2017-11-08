Москва, 8 ноября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Московский рынок жилья замер в ожидание первых плодов реновации, заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM эксперт отдела консультации по недвижимости ООО «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал текущую ситуацию по сделкам с недвижимостью в столице. При этом «караулить» сейчас предпочитают те, кто располагает свободными средствами. Что касается собственников жилья, то они оказались в невыгодном положении — квартиры на рынке вторичного жилья неумолимо дешевеют, и шансов на то, что в ближайшем будущем их стоимость вновь увеличится, нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реноватор

«Есть ожидание того, какой конкретно эффект реновация окажет на рынок, — пояснил Сухарников. — В принципе динамика цен почти нулевая: что-то дорожает, а что-то, напротив, дешевеет. Когда реновацию только объявили, имел место ажиотаж: кто-то пытался купить квартиры в расчёте на то, что они потом реновируются, а кто-то, наоборот, старался приобрести ту недвижимость, которую не станут сносить. Сейчас таких явно выраженных трендов пока не наблюдается. Такое ощущение, что все ждут начала работы программы».

При этом он напомнил, что после объявления программы реновации появилось больше радикальных прогнозов. А целом же сейчас больше предпочитают продавать, а не покупать.

«Звучали мнения о том, что цены либо рухнут из-за роста предложения, либо, наоборот, взлетят из-за ряда инвестиционных идей, — отметил Сухарников. — Сейчас разброс мнений стал шире. Однако, исходя из того, что сейчас происходит на рынке недвижимости, можно сказать, что люди с деньгами чувствуют себя лучше, чем люди с активами. Те же, у кого есть возможности продать свою недвижимость, охотно ими пользуются. Деньги на текущем рынке предпочтительнее».

Он также отметил, что цены на рынке вторичного жилья постепенно снижаются на фоне более стабильной ситуации с новостройками.

«Происходящее больше напоминает тренд на дифференциацию жилья по качеству, — предположил Сухарников. — Раньше при его выборе учитывалось гораздо меньше параметров. В основном принимались во внимание площадь, район и этаж. Сейчас в новостройках покупателям могут предложить много чего по мелочи того, чего нет в старых квартирах. Иными словами, новостройки не дорожают, но корректируется стоимость вторичного жилья».

По его словам, пока серьёзных предпосылок для роста стоимости жилья нет. Такая тенденция сохранится как минимум в течение полугода.

«Эффект от реновации в ближайшие шесть месяцев вряд ли сильно проявится, — заявил эксперт. — Мы не видим факторов, которые приведут к резким колебаниям, если не случится чего-то макроэкономического и экстремального. Эффект от реновации будет сглаживаться. Московский рынок достаточно ёмкий, а сама столица настолько привлекательна для проживания, что и небольшая коррекция цены добавляет покупателей на рынок».

В тоже время он уточнил, что ситуация на рынке жилья в Подмосковье, несмотря на близость к столице, достаточно сильно отличается от московской.

«Спроса тут меньше, и на все объекты его труднее распределить, — заявил Сухарников. — Фактор коррекции цены исходя из качества предложения тоже проявляется сильнее. Если нет инфраструктуры или есть трудности с транспортным обеспечением, то либо снижаются темпы продаж, либо девелоперам приходится сильно корректировать цены. Это сказывается на средних показателях. Можно сказать, что все то, что мы говорили про Москву, применимо и к Подмосковью, но с большей амплитудой. Фактор столицы здесь уже не сглаживает ценовых колебаний, а тенденция к удешевлению недвижимости выражена сильнее».

Что касается рынка недвижимости в Новой Москве, то ситуацию здесь эксперт оценил как промежуточную.

«У людей уже прошла эйфория по поводу того, что в Москве можно поселиться за недорого, — сказал Сухарников. — Проявились все недостатки транспортной удалённости Новой Москвы. Потому интерес к новостройкам снизился. Такое ощущение, что тамошний рынок недвижимости ближе к Подмосковному, чем к московскому».

Напомним, что в конце октября 2017 года цены на вторичном рынке жилья в Москве продолжали падать. В третьем квартале эксперты отметили снижение на 2%. Собственники, вложившиеся в покупку квартир с расчётом на выгодную перепродажу, оказались в невыгодной ситуации. Ситуацию усугубляет ещё и то, что владельцы дешевеющего жилья стараются скорее его продать.

Кроме того, экономисты обращают внимание на перепроизводство недвижимости, которое пока не сопровождается аналогичным ростом доходов населения. Вместе с тем, опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 46% граждан России по-прежнему рассматривают приобретение недвижимости как одно из самых выгодных вложений.