Москва, 8 ноября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Недавний доклад ОПЕК указал на пониженный спрос на разновидности нефти Crude. После недавнего взлета цен на нефть ожидается более глубокая коррекция, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Ярослав Бирченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Цена нефти марки Brent снизилась 7 ноября и во время азиатской сессии 8 ноября. Это короткое падение было после того, как ОПЕК прогнозировала в конце 2017 года медленный рост спроса на свою нефть. Также наблюдается увеличение предложения со стороны стран конкурентов. В основном это США, которые предлагают сланцевую нефть», — сказал Бирченко.

В то время как падение 7 ноября было небольшим, около 0,5%, это произошло после длительного подъема. Текущей уровень может стать началом большей коррекции ниже.

«Математический анализ цены показывает, что 14-дневный индекс относительной силы в настоящее время превышает значение 70, это говорит нам о том, что рынок находится в «перекупленном» состоянии, и что краткосрочная коррекция или, по крайней мере, период консолидации могут быть в ближайшем будущем. Цена вернулась к уровням, которые не наблюдались с июня 2015 года», — пояснил эксперт.

Страны ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, должны встретиться в Вене 30 ноября. До этой встречи организация пытается достичь соглашения по сроку продления глобального договора по ограничению добычи нефти. Пока неопределенность с ситуацией в Саудовской Аравии и Иране будет продолжаться, можно ожидать боковое движение.

«На текущий день, нефть марки Brent находится на отметке $63,50. Прогноз — боковое движение с нисходящим наклоном и импульсное падение вниз до отметки $56,90. Нисходящее движение будет продолжаться до второй половины ноября, после чего положительные новости из ОПЕК могут стать причиной для возобновления тренда вверх», — считает Бирченко.

Курс российской валюты продолжает падать на фоне дорожающей нефти. Сегодня курс пары доллар/рубль — 59,35. Если она пробьет отметку 60,00, то можно будет увидеть попытку достижения уровня 61,65 и это будет указателем на падающую тенденцию российской валюты, отметил он.

«До конца 2017 года ожидается дальнейшее укрепление курса доллара, а рубль может упасть до 63,75 в новогодний период», — сделал прогноз эксперт.

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