Пекин, 8 ноября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Пекин с первым официальным визитом, во время прогулки по Запретному городу показал председателю КНР Си Цзиньпину видео, на котором внучка Арабелла Трамп читает стихи на китайском языке. Китайский лидер высоко оценил знания шестилетней внучки президента США.

Narendra Modi Си Цзиньпин

Сразу после прибытия в Пекин президент США в сопровождении своей супруги Меланьи Трамп отправился в Гугун — музейный комплекс, расположенный на территории Запретного города, который ранее являлся резиденцией китайских императоров, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань, пишет «Чжунго жибао».

Телеканал ССTV сообщил, что Си Цзиньпин высоко оценил знания внучки Трампа, а также отметил успехи дочери президента США Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера в овладении китайским языком. Китайский лидер выразил надежду, что Арабелла Трамп однажды посетит Китай, где она уже стала «маленькой звездой» благодаря выложенному в сеть видеоролику.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 ноября Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут переговоры по целому ряду вопросов. Лидеры двух стран намерены обсудить проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений, а также ряд других международных и региональных вопросов.