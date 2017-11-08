Москва, 8 ноября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» предлагают рассмотреть возможность введения дактилоскопической регистрации всех иностранцев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

stux Дактолоскопия

Полная дактилоскопическая регистрация всех без исключения иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации, может стать целесообразной мерой в борьбе против серьезной угрозы национальной безопасности — проникновения в страну так называемых «иностранных террористов — боевиков», отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Госдума 26 октября приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дополняет перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, иностранными гражданами, получающими вид на жительство в Российской Федерации.

«В этой связи полагаем целесообразным при доработке законопроекта ко второму чтению рассмотреть возможность введения дактилоскопической регистрации в отношении всех без исключения иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию», — заявил Вяткин.

Вместе с тем глава МВД Владимир Колокольцев неоднократно высказывался за введение всеобщего дактилоскопирования.

Однако ранее, отвечая на вопрос депутата от КПРФ, глава МВД посетовал, что ввести «дактилоскопический щит» вокруг России за два-три года невозможно. «К сожалению, бюджетное финансирование отстает от наших и ваших пожеланий, поэтому как только в полном объеме будет разрешен этот вопрос, тогда будет рассмотрена и та проблема, о которой говорится», — отметил Колокольцев.