Ульяновская область, 16 июня, 2000, 12:46 — ИА Регнум. Новое штатное подразделение милиции будет создано в управлении внутренних дел Ленинского района Ульяновска. Задачей взвода патрульно-постовой службы станет охрана общественного порядка на территории старого городского кладбища. Напомним, что недавно кладбищу был присвоен статус памятника истории и культуры местного значения - некрополя XIX - XX веков. Финансирование затрат возьмет на себя областной бюджет.