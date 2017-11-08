Пенза, 8 ноября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области вслед за главой Калининградской области поздравил соотечественников с Днём народного единства без Калининграда и Курил.

Facebook.com Открытка от пензенского губернатора

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 8 ноября, в социальных сетях постится открытка за подписью пензенского губернатора Ивана Белозерцева с картой России, где обрезаны самая западная и самая восточная точки Российской Федерации. Есть ли Крым на карте, неизвестно, поскольку юго-западной часть государства на карте закрыта лентой цвета российского триколора.

«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо нашей великой Родины!» — говорится в послании за подписью Белозерцева.

Примерно те же самые пожелания были и в открытке за подписью калининградского губернатора Антона Алиханова: «Желаю Вам мира и благополучия в семье, крепкого здоровья и новых достижений на благо отечества!» (именно с маленькой буквы — прим. ИА REGNUM).

Начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя произошедшее, сказал, что «эта ситуация категорически недопустима». По его словам, ситуация «стала неожиданностью» и «очевидно проявлением недостаточной ответственности» сотрудников Государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения», которые заказывали и распространяли открытки.

Напомним, в сентябре 2017 года от имени губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой первоклассникам были подарены учебники с картой, где Калининград не был включен в состав России, а Крым являлся украинским. Чиновники Югры ожидаемо объяснили ошибку «техническим сбоем».

Ждём, что скажут чиновники Пензенской области.