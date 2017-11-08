Киев, 8 ноября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник якобы внес поправки в закон «о реинтеграции Донбасса», согласно которым дипломатические отношения с Россией могут быть разорваны, не соответствует действительности. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава комитета по вопросам безопасности украинского парламента Сергей Пашинский.

Perohanych Верховная Рада Украины

«Той поправки, о которой вы говорите, там нет, так как это не компетенция закона о реинтеграции Донбасса, — заявил Пашинский. — Процедура установления дипломатических отношений прописана в украинском законодательстве, и это не компетенция Верховной рады».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в украинском парламенте сообщила, что депутат Верховной рады от правящего БПП Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая предполагает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с РФ.

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