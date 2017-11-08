Берлин, 8 ноября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп любит лишний раз напомнить о своем внушительном опыте бизнесмена. Однако эксперты выносят неутешительный вердикт о его реальной экономической компетентности, сообщает сегодня, 8 ноября, немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Результаты опроса, проведенного Мюнхенским Институтом экономических исследований, показали, что подавляющее большинство экспертов считает влияние правительства Трампа на мировую экономику отрицательным, а также отмечает ухудшение ситуации с национальной экономикой США. 73,9% респондентов считают последствия экономической политики Трампа неблагоприятными для мировой экономики, а 57,6% — для экономики США.

Всего было опрошено 929 экспертов из 120 стран. Особенно негативные оценки администрация Трампа получает в области социальной справедливости и защиты окружающей среды. Эксперты также отмечают негативные тенденции правительственной политики в отношении международной торговли, «правила игры» которой Трамп хочет изменить в пользу США.

Особенно неблагоприятное влияние американской экономической политики испытывают на себе соседние Канада и Мексика, отмечают эксперты, страны, с которыми в настоящее время Соединенные Штаты ведут переговоры о внесении поправок к соглашению о свободной торговле НАФТА, а также Ирландия.

Примечательно, что эксперты из США видят влияние администрации Трампа на национальную экономику чуть менее негативно, чем мировые эксперты в целом. Только 38% (по сравнению с 57,6%) заявили, что президентство Трампа отрицательно влияет на внутреннюю экономическую ситуацию.

И тем не менее они также считают администрацию Трампа неэффективной или даже вредоносной для внутриполитической обстановки в США. Как показало исследование, наименьшую критику получает политика Трампа в области занятости, а также в отношении делового климата и сокращения бюрократии.