Волгоград, 8 ноября, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В Волгоград доставлен кубок чемпионата мира по футболу. Он прибыл в город накануне из Саратова. Церемония приветствия главного спортивного трофея мирового футбольного первенства прошла сегодня, 8 ноября, на строящемся к ЧМ стадионе «Волгоград Арена», передаёт ИА REGNUM.

Fifa.com Тур кубка чемпионата мира по футболу

«Друзья, Кубок чемпионата мира FIFA уже в нашем славном городе-герое Волгограде! Только что прошла пресс-конференция, посвящённая этому знаменательному событию!» — поделилась на своей странице в Instagram олимпийская чемпионка и посол чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ Елена Исинбаева.

Увидеть и сфотографироваться с шестикилограммовой статуэткой из золота сможет любой желающий. 9 ноября главную награду мундиаля выставят в сквере «Семейный» Дзержинского района, а 11−12 ноября — в ТРК «Комсомолл». А вот одними из первых такой чести удостоятся студенты Волгоградской государственной академии физической культуры. Именно туда после церемонии приветствия будет доставлен кубок. Здесь же состоится «юнифайд» футбольный матч.

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А 9 ноября кубок чемпионата мира по футболу в ФОКе «Молодежный» Кировского района увидят воспитанники детских спортивных школ. 10 ноября футбольный кубок будет выставлен в лицее № 5, а 11 ноября его представят воспитанникам детских домов и школ-интернатов Волгоградской области.

Попрощается город со спортивной реликвией 12 ноября. Из Волгограда кубок отправится в следующий пункт назначения — Краснодар, а затем в Сочи. В период с января по апрель 2018 года официальный кубок совершлит международное путешествие и вернётся в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее кубок уже успел побывать в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске и Воронеже. В Саратове кубок увидели более 22 тыс. зрителей. Напомним, официальная церемония старта тура кубка чемпионата мира состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. Легендарный трофей сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Всего за 123 дня главной награде мундиаля предстоит преодолеть более 27 тысяч километров и сменить 11 часовых поясов.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Принимать матчи мундиаля будут 12 стадионов в 11 городах.