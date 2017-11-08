Пекин, 8 ноября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Самолет президента США Дональда Трампа совершил посадку в международном аэропорту Пекина. В торжественной церемонии встречи американского лидера был привлечен почетный караул НОАК. Уже вечером 8 ноября президент США лично встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно озвученной ранее программе визита американского лидера, 8 ноября во второй половине дня Дональд Трамп с супругой посетит Запретный город в Пекине, вечером главы государств примут участие в совместном ужине, пишет «Наньцзао жибао».

9 ноября Си Цзиньпин и Дональд Трамп проведут переговоры по целому ряду вопросов. Лидеры двух стран намерены обсудить проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений, а также ряд других международных и региональных вопросов.

Визит президента США прокомментировал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин, отметившая, что текущий визит Дональда Трампа ознаменует начало новой эры китайско-американских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале ноября государственный советник КНР Ян Цзечи провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых стороны обсудили предстоящий первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай.