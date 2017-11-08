Москва, 8 ноября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. В Москве со станций метрополитена уберут более 100 банкоматов Сбербанка, на их месте будут установлены другие, говорится в сообщении на сайте Информационного Центра Правительства Москвы.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Уточняется, что Сбербанк не выиграл тендер на установку устройств на территории метро. Победителем госзакупок стал другой банк.

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Работы по демонтажу 103 банкоматов Сбербанка осуществит ООО ИСК «Оптмашстрой», говорится в сообщении на сайте госзакупок.

В рамках тендера Московского метрополитена, который выиграл банк ВТБ, на станциях было установлено более 100 банкоматов.

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