Москва, 8 ноября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Верховный суд России оставил без изменений пожизненный приговор бывшему главе службе безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, передает 8 ноября RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Приговор Московского городского суда в отношении Пичугина оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в определении суда.

Рассмотрение дела Пичугина в Верховном суде России связано с тем, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выявил нарушения в приговоре.

В ЕСПЧ обратили внимание на доказательство по одному из эпизодов дела: почерк в одной из записок Пичугина экспертами был определен неточно.

В ЕСПЧ также отнесли к нарушению заявления следователя и прокурора, которые в СМИ сказали о виновности Пичугина, хотя его вина еще не была доказана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2016 года адвокат Пичугина Ксения Костромина сказала, что бывшему главе службе безопасности было отказано в помиловании. По словам адвоката, ее подзащитный написал прошение о помиловании.

Против Пичугина было возбуждено два уголовных дела по факту убийств и покушений на убийства. Сам Пичугин отказывается признать свою вину.