Казань, 8 ноября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Министр образования и науки Татарии Энгель Фаттахов признал, что в школах республики действовал учебный план, где на русский язык отводилось на два часа меньше рекомендованных. Также он признал, что «методика преподавания татарского языка далека от совершенства», и назвал возможное число педагогов, которые попадают под сокращение. Глава региона Рустам Минниханов успокоил учителей, заявив, что в течение данного учебного года ни один не будет уволен и в целом никто не останется без работы. Об этом было заявлено в рамках продолжения 33-го заседания Госсовета РТ 8 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Окончательно точку в языковом вопросе поставить планируют на следующей неделе. Тогда Энгель Фаттахов ожидает письмо от министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. При этом с учётом добровольности изучения родных языков власти Татарии настаивают на присутствии в программах школ обязательных двух часов государственного татарского языка.

Председатель комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев заявил, что комитет рекомендует правительству региона продолжить работу по согласованию включения в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) преподавания татарского как государственного языка. На сегодня эти механизмы не определены, власти региона продолжают консультации с Минобрнауки РФ.

В начале своего выступления министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов отметил, что в регионе учащиеся прекрасно усваивают русский язык и имеют высокие баллы по ЕГЭ, и только после этого перешёл к основной теме своего доклада.

«Школы пользовались учебными планами, разработанными нашим министерством в качестве методических рекомендаций. Объёмы русского языка в каждой параллели на два часа были меньше рекомендованных. Между тем мы констатируем, что 75% вариативной части отводится на изучение русского языка. Получилось, что в республике был реализован учебный план, не представленный в примерных российских программах», — заявил министр, добавив, что по решению правительства региона объёмы русского языка будут доведены до рекомендованных Минобрнауки РФ.

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По информации Фаттахова, теперь в программе обучения появятся такие предметы, как риторика, мировая художественная литература. Стоит отметить, что родители уже сейчас сообщают в профильных группах соцсетей о том, что ранее обязательный предмет в некоторых школах заменён на риторику, которую преподают те же педагоги, что ранее вели татарский язык.

«Для переходного этапа в рамках предметной области будет возможность выбирать и изучать родной язык — русский, татарский, чувашский, марийский или другой. В объёме 2−3 часа», — уточнил министр, добавив, что сейчас ведутся работы по подготовке программ и учебников нового поколения и идёт переподготовка педагогов.

Что касается возможного увольнения учителей татарского, Фаттахов отметил, что «по требованию надзорных органов школы поменяли учебные планы и в связи с этим меняется и учебная нагрузка на учителей».

"По данным муниципалитетов, под сокращение может попасть 220 учителей, но мы еженедельно работаем над снижением их количества. В 90-е годы шел массовый переход на изучение татарского языка, это требовало привлечения кадров, которое велось и за счет переподготовки непрофильных специалистов», — уточнил глава ведомства, добавив, что сейчас идёт подготовка программы повышения квалификации преподавателей, где также введён модуль изучения татарского языка русскоязычной аудиторией, и начата работа по созданию учебников нового поколения для русскоязычных детей.

Глава региона Рустам Минниханов заявил, что «ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен».

"Мы отработаем этот вопрос. Уже есть у нас персональные «дорожные карты» по каждой школе. Будет переподготовка или найдено другое решение», — добавил он.

Кроме того, Минниханов попросил не трогать национальные чувства, пообещав, что языковой вопрос будет решён.

«Национальные чувства не надо трогать, данный вопрос найдёт решение. Любые высказывания имеют тяжёлые последствия. Я считаю, что к системе образования республики никаких вопросов быть не должно. Мы должны чётко соответствовать Конституции РФ, республики, законам и нормативным актам, которые издаёт Министерство образования РФ. Вот этот путь надо пройти», — добавил глава региона.

Напомним, вопрос изучения родных языков в республиках, входящих в состав РФ, был поднят 20 июля на заседании Совета по межнациональным отношениям. Позднее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору проверить вопрос соблюдения законодательства и добровольности изучения родных языков в школах, в том числе и в Татарии. Проверка в регионе началась в октябре, и по ее результатам ряд учебных заведений получил прокурорские предписания с требованием привести учебные планы в соответствие с федеральным образовательным стандартом, а также учитывать мнение родителей при выборе родного языка.

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В свою очередь, родители школьников после обнародования президентских поручений начали массово писать заявления с отказом от татарского языка. Всего написано уже порядка 3 тыс. подобных заявлений. Такая массовая «отказная» волна привела к возмущению со стороны сторонников сохранения обязательного преподавания данного языка в образовательных учреждениях. Высказывались опасения, что без татарского языка в школах он «сохранится лишь в селах». Между тем прокуратура РТ вынесла предписание минобрнауки РТ о несоответствии новых методических рекомендаций федеральному законодательству. Действие новых учебных планов ведомством приостановлено до внесения поправок во ФГОС.

Депутаты вернутся к вопросу преподавания родных языков в школах Татарии после того, как будет завершена нормативно-правовая работа. На сессии 8 ноября решено было перенести прения по данной теме на более поздний период.

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