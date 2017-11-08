Киев, 8 ноября, 2017, 11:59 — ИА Регнум. На 15% увеличить мощность украинских гидроэлектростанций планируется до 2026 года, заявил генеральный директор ОАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, сообщает 8 ноября «112 Украина».

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По его словам, компания работает над выполнением плана, утвержденного правительством, по увеличению мощностей до 2026 года. В рамках данной программы «Укргидроэнерго» ввела в 2017 году в эксплуатацию три гидроагрегата на Каневской ГЭС, один — на Кременчугской ГЭС, еще один — на Днепрогэс.

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Помимо этого, в 2019 году компания намерена запустить вторую очередь Днестровской ГАЭС, после чего запланировано строительство Каневской ГАЭС и Каховской ГЭС-2.

Сирота подчеркнул, что в «Укргидроэнерго» работают над практическим внедрением стратегии-2030 по развитию мощностей украинских ГЭС.

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Отмечается, что подавляющую часть в финансировании проектов по развитию украинской гидроэнергетики составляют кредиты от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, строительство Каховской ГЭС-2 планируется закончить к 2023 году. Стоимость проекта составляет 13,47 млн гривен ($500 тыс.). Общая мощность станции составит 250 МВт (1,25% от мощности всех ГЭС на Украине).