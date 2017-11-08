Москва, 8 ноября, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Сейчас многие задают вопрос — что происходит, нефть растет, причем сильно, а рубль активно снижается. Действительно, за последние 5−7 торговых дней нефть прибавила около 10%, а рубль упал почти на 2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Баррель в рублях приближается к историческим максимумам в районе 4 тыс. за бочку, сейчас 3770, такое наблюдалось только в самые кризисные месяцы 2014 года. Что же случилось и куда дальше пойдет рубль?!

«Стоит отметить, что постепенный отрыв рубля от нефти начался еще в октябре, тогда это объяснялось ожиданием повышения процентной ставки ФРС США, доллар рос к основным валютам и валютам EM. Процесс ускорился в начале ноября, когда стал известен будущий руководитель ФРС», — напомнил эксперт.

С другой стороны, по ее мнению, в России к концу октября на внутреннем межбанковском рынке начал образовываться навес ликвидности, резко стали расти депозиты банков в ЦБ РФ, для снятия напряжения ЦБ даже начал проводить аукционы КОБР (размещение купонных облигаций Банка России). Возможно, часть излишней ликвидности начала уходить на валютный рынок.

«Добавил негатива для рубля Минфин РФ, который в ноябре резко увеличил объемы закупок доллара, почти 2 млрд в месяц, или по 100 с лишним млн в день, в принципе немного, но создает постоянное давление на рубль во время торгов», — считает Богданов.

Плюс кто-то боится новых санкций, плюс традиционная неблагоприятная сезонность для рубля. Ситуация аномальная на фоне такой высокой цены на нефть. Справедливые уровни рубля, если о них можно говорить, находятся сейчас в районе 50 рублей, полагает она.

«Однако спорить с рынком — дело неблагодарное. Пока кто-то крупный играет против здравого смысла следует ожидать повышенной волатильности в рубле. Грубо говоря, пока рынок находится в широком коридоре от 56,50 до 60,50 рубля за доллар», — отметил эксперт.

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