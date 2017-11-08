Ярославль, 8 ноября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Лишь 10 из 500 бин-боксов, размещенных на улицах Ярославля, имели разрешение на размещение рекламы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Новая урна

Напомним, летом в Ярославле ООО «Эволюция» установило около 500 прямоугольных урн, которые потом стали оклеиваться рекламой.

В Ярославскую антимонопольную службу поступило заявление о законности размещения рекламной информации на мусорных урнах. УФАС не установил нарушения антимонопольного законодательства, конкуренция на рынке распространения рекламной информации не нарушена.

«Законом о рекламе предусмотрено, что торги на размещение рекламы должны проводиться только для недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или на муниципальном участке земли. Эти же объекты должны быть включены в схему размещения рекламных конструкций. Рассматриваемые же объекты находятся в частной собственности и являются движимым, т. е. монтируемым имуществом. Следовательно, требования о проведении торгов здесь применяться не могут», — сказал корреспонденту ИА REGNUM врио руководителя УФАС по Ярославской области Иван Паутов.

В данном случае Закон о рекламе предусматривает наличие у собственника разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Ярославским УФАС России установлено, что собственнику бин-боксов выданы 10 разрешений, еще ряд заявлений о выдаче разрешения находится на рассмотрении комитета по рекламе мэрии города Ярославля. Таким образом, при размещении частных мусорных урн с рекламными щитами не нарушается закон ни со стороны органа местного самоуправления, ни со стороны собственника конструкций.

«В комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля поступило 10 заявлений от ООО «Эволюция» о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Они расположены по адресам: улица Свободы 27, 43, 59. Кроме этого, на проспекте Октября у дома 51\29 и памятника Карлу Марксу стоят две урны. Еще бин-боксы находятся по адресу Республиканская 67\21, проспект Ленина 20\53, Победы 41, Угличская 24. Если вы увидели урны с рекламой в других местах, то можете размещать их адреса с фотографиями на нашей страничке в Фейсбуке www.facebook.com/YaroslavlUFAS/. Тогда мы сможем наказать нарушителей. Отмечу, что в конце сентября ООО «Эволюция» подало 10 заявлений о выдаче разрешений на размещение рекламы на бин-боксах, расположенных вдоль улицы Свободы. Скорее всего, мэрия уже выдала разрешения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Между тем рекламных урн в Ярославле, по визуальным оценкам, в десятки раз больше.

Ярославским ГИБДД проведена проверка по факту установки на улицах Ярославля рекламных урн (так называемых бин-боксов). Поверяющие пришли к выводу, что их размещение не соответствует нормативным требованиям.

Как выяснила проверка, реклама, которая размещается на урнах, тоже нарушает требования ГОСТ к наружной рекламе на автомобильных дорогах. В целях обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети в адрес мэрии Ярославля подготовлено соответствующее представление.