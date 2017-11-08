Симферополь, 8 ноября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Крымские общественники усомнились в версии самоубийства главы крымской антимонопольной службы Тимофея Кураева, учитывая развернувшуюся на полуострове борьбу ФАС против картельных сговоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Топливо

Напомним, руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев найден 8 ноября мёртвым в собственном доме.

«Если взять отменённые крымским ФАС многомиллиардные тендеры, например, по дорожному строительству или, наоборот, проверенные и не отменённые, такие как система видеонаблюдения за ПДД на 5 млрд рублей, и ещё множество примеров, то версия самоубийства кажется уж совсем не логичной. А если ещё взять конфликты с одним из вице-премьеров Крыма…» — заявил крымский общественник и правозащитник Александр Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году крымское управление ФАС заявило о борьбе против создания картелей на полуострове.

«Если такие картели привели к получению дохода свыше 25−30 млн руб., то это уже уголовное преступление. Поэтому мы будем очень внимательно на этот вопрос смотреть. Специальная группа создана, и она уже имеет некие технологии и опыт выявления такого рода правонарушений», — отмечал прессе Кураев.

Помимо этого, с подачи антимонопольной службы стало известно, что почти половина проб топлива, взятых на автозаправках Крыма, имеют серьёзные отклонения от норм — несоответствие октанового числа и порой 900-кратное увеличение массовой доли серы.

Позже власти республики и специалисты ФАС определились в плане работы по части контроля цен на нефтепродукты.

Также отметим, что в начале октября Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор — в июле 2015 года ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг» одновременно повысили розничные цены на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо. Причём цены у всех выросли на одинаковую величину, вне зависимости от поставщика, у которого осуществлялись закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия.