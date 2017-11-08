Ярославль, 8 ноября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы остались недовольны докладом, подготовленным мэрией города о финансовой ситуации на двух городских предприятиях: ПАТАП-1 и АО «Яргорэлектротранс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Виктор Волончунас

Речь зашла о возможном банкротстве этих двух автотранспортных предприятий. Депутат Сергей Шмелев провел параллели с МУП «Спецавтохозяйство»:

"Все мы знаем ситуацию со «Спецавтохозяйством». Оно существовало как МУП, которое накопило значительные долги, потом было принято решение его банкротить. Соответственно, долги и зарплаты «повесили» на банкротное предприятие. Нет ли сейчас планов у мэрии города Ярославля сделать то же самое с «Яргорэлектротрансом» и другими транспортными предприятиями? Оставить все долги на акционерных обществах, обанкротить их и открыть новые?» — поинтересовался он.

Представители мэрии дали отрицательный ответ: нет, таких планов нет. Предприятия работают, действительно, есть проблемные места, но транспортники неоднократно обращаются к мэрии за финансовой поддержкой в плане авансирования.

Такой ответ не удовлетворил многих депутатов, но особенно жестко высказался экс-мэр города Ярославля Виктор Волончунас:

«Очень интересная отчетность, по ПАТП-1 финансовый результат минус 108 млн за год без учета субсидии. А как обстоят дела с выплатой налогов? Насколько я знаю, проблема очень большая, и руководители предприятий не вылезают из налоговой инспекции, потому что находятся на грани банкротства. И то, что вы сейчас говорите — мол, они обращаются за авансовыми платежами — это вы немножко путаете. Они обращаются в мэрию в департамент финансов за возмещением субсидии, которую вы не выплачиваете из бюджета вовремя. В итоге транспортники на грани того, что даже заработную плату не могут выплатить. Вот здесь нужно «ваньку-встаньку» перевернуть, потому что получается ситуация, что контроль со стороны главного учредителя — палочный, по схеме — вы давайте, работайте, а за предприятием в принципе поддержки никакой нет» — отметил он.

Виктор Волончунас сказал: когда он руководил городом, ситуация была не такой:

«Раньше не так было, честно скажу. И ту амортизацию, которую вы не возмещаете и которую называете субсидией — это не субсидия. Это в себестоимости заложена амортизация, которую вы сегодня задерживаете и работаете по старой схеме. А старая-то схема не такая была. Старая схема работала на то, чтобы делать новые автобусы на Прибрежном за счет амортизации, ремонтировать, делать троллейбусы, и тем самым поднимать подвижной состав. А вы посмотрите — сегодня в подвижном составе электротранспорта на 20 единиц можно начислять амортизацию, остальное все списано. Вы сейчас сказали мечты мэрии — будете автобусы Евро-5 выводить на линию. Да хорошее это дело. Но у вас 100 автобусов стоит у забора почти, вы не можете купить и десяток, а начинаете говорить про Евро-5. Вы предприятие загнали в такую дыру! При такой напряженной ситуации руководитель чем больше экономит, тем больше вы ему не даете денег. Если так дальше пойдет, то даже сменив руководителя в ПАТП-1, вы не выберетесь, вы добьете подвижной состав!» — резюмировал Виктор Волончунас.

Он попросил мэрию города Ярославля представить перспективы и планы развития транспортной схемы города.

«Вообще мысли-то у вас какие? Пора бы нам уже определиться, как по городу Ярославлю транспорт будет ходить. Вы все говорите — мы разрабатываем транспортную схему, маршруты. Но женщины и те через 9 месяцев уже рожают! Уж пора разобраться и сказать: мы поедем здесь так, а здесь так, нам нужно для этого это столько-то автобусов, маршруток, троллейбусов, трамваев. А у нас получается так: то пугают, что трамваи все спишут, и они ходить не будут, то от троллейбусов откажутся, на автобусы перейдут. Ну надо уже определяться» — сказал Виктор Волончунас.

Его поддержал и депутат Сергей Балабаев, который отметил, что два акционерных общества находятся на грани банкротства, потому что размер их чистых активов меньше уставного капитала. При этом закон об акционерных обществах четко говорит о том, что надо сделать собственнику — уменьшать размер уставного капитала с уведомлением кредиторов, которые имеют право получить деньги.

Не услышав ответа, Сергей Балабаев попросил подготовить информацию в динамике — каковы чистые активы ПАТП-1 и «Яргорэлектротранса», какова просроченная кредиторская задолженность и ее размер, что мэрия собирается делать с этими предприятиями.