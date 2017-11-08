Москва, 8 ноября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказывает смену модели государственного управления в США, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Жириновский уверен, что США ушли от президентской республики и подходят к парламентской, так как все решает Конгресс.

«Мы убедились, что в Америке не президентская республика, а искаженная, извращенная парламентская — все решает Конгресс. Может, это и правильно, но тогда нужно внести поправки в Конституцию и на Конгрессе избирать президента — дешевле будет и быстрее», — сказал депутат Госдумы.

«Если народ — 3 млн, больше проголосовало за (президента США Дональда) Трампа, весь Конгресс и Сенат против Трампа, то есть реально и народ против Трампа, и Конгресс, и Сенат, и все, а он президент. Какие это выборы? Какая демократия? Избирать надо на заседании Конгресса, как в Германии, как в Италии, как в Греции, как в Израиле и во многих странах, что выдумывать отдельные выборы президента? Это дорого», — констатирует парламентарий.

По его мнению, «роль народа искажается через выборщиков, их можно запугать, подкупить, и это подается как образец демократии».

"А вот какая американская модель — самим американцам идет во вред. Они ее будут менять, но нужно будет целый год такой нерасторопной власти», — прогнозирует Жириновский.