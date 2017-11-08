Москва, 8 ноября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Нефть марки Brent отметилась 7 ноября на максимальных с весны 2015 года уровнях, коснувшись отметки 64,64. На этом быки решили пока остановиться и перевести дух, и цены скорректировались под отметку 64, добравшись до 63,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Небольшая фиксация прибыли выглядела вполне закономерно, учитывая, что только за понедельник актив подорожал на 3,25%. Фундамент рынка остается прочным. В сырьевом сегменте по-прежнему немало факторов, говорящих в пользу покупок. ОПЕК не устает сигнализировать о готовности к пролонгации сделки, геополитика периодически дает о себе знать,

Венесуэла может столкнуться с перебоями в производстве из-за своих долговых проблем, Саудовская Аравия погрузилась в крупномасштабный антикоррупционный скандал, а американские сланцевые компании продолжают сбавлять обороты, несмотря на высокие цены», — пояснил Мащенко.

Так, на прошлой неделе число буровых в Штатах сократилось сразу на восемь единиц. А 7 ноября вечером стало известно, что, по данным Американского института нефти, запасы углеводородов в стране сократились на 1,5 млн баррелей.

По его словам, это немного скромнее прогноза, но все же свидетельство дальнейшего сокращения объемов. При этом запасы дистиллятов упали на 3,1 млн баррелей, тогда как запасы бензина увеличились незначительно, на 500 тыс. баррелей.

«Отчет оказался неплохим, но и не блестящим. Но потенциальный его «плюс» в том, что планка ожиданий относительно официального релиза от министерства энергетики США 8 ноября не будет завышенной, и тем больше шансов у ведомства приятно удивить рынок», — отметил эксперт.

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