Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

09:53 8 ноября Замоскворецкий суд Москвы продолжит процесс по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в размере $2 млн. Напомним, что из-за занятости судьи заседание было отложено почти на месяц. Как сообщало ИА REGNUM, последнее заседание состоялось 12 октября. На нём была продемонстрирована видеозапись передачи взятки.

09:53 Раньше всех прибыли адвокат Каштанова и прокурор Филипчук. Прокурор слегка угрюм и на приветствия журналистов реагировал неохотно.

09:54 Начало заседания запланировано на 10:00 мск.

09:56 Журналистов не меньше, чем в предыдущий раз. Напомним, что на заседании 12 октября обвинение предоставило видеозаписи оперативной съёмки беседы Сечина и Улюкаева, в ходе которой экс-министру была передана сумка с деньгами. Она дожидалась Улюкаева под ёлочкой около гаражного бокса у офиса «Роснефти».

09:59 Алексея Улюкаева всё ещё нет, зато подошли оставшиеся адвокаты.

10:04 Напомним, что обвинению осталось предоставить суду ещё два тома письменных материалов дела. Из предыдущих томов на прошлых заседаниях прокуроры в основном просто зачитывали различные документы, межведомственную переписку в связи с приватизацией пакета акций «Башнефти». Впрочем, в числе прочего прокуроры перечислили собственность, счета и обнаруженные у экс-министра драгоценности. После чего уже продемонстрировали видеозаписи встречи экс-министра с главой «Роснефти».

10:07 По словам адвокатов, прокуроры на этот раз с собой принесли некую коробку — начались спекуляции, что там могут быть те самые $2 млн, которые Улюкаев, как предполагается, получил в качестве взятки.

10:11 Информацию про деньги подтвердили приставы. Коробку занесли в маленькую комнату рядом с залом.

10:22 Помимо Улюкаева в зале не хватает адвоката Гриднева и прокурора Непорожного. И, конечно, судьи Семёновой, которая приходит последней.

10:25 Экс-министр в зале. [[[picture4]]] «Здравствуйте! Давно не виделись». На вопрос, как себя чувствует, ответил, что «лучше всех».

10:32 Таинственную коробку (видимо, с деньгами) наконец-то притащили в зал суда.

10:33 Улюкаев шутит, чтобы журналисты не трогали коробку. Он сегодня на позитиве.

10:37 Коробка небольшая: пару стопок листов A4 в ней бы уместилось, по объёму — как раз для спортивной сумки наплечной. Улюкаев впервые перешучивается с журналистами — по поводу содержания коробки. Под коробкой заметны отдельные пачки долларовых купюр — они прижаты коробкой к столу. Так что сомневаться в содержании практически не приходится. Коробка сверху накрыта полиэтиленовым пакетом, чтобы никто не прочитал надписи на ней. Когда вносили, пакет, кстати, забыли, накрыли уже позже. [[[picture3]]]

10:45 Адвокат Гриднев опоздал — только сейчас в зал суда прибыл. Следователь, который принёс коробку, находится в зале суда вместе со всеми Суд всё ещё не начался. [[[picture2]]] Улюкаев перешучивается с Гридневым о чём-то по поводу коробки с деньгами.

10:51 Улюкаев действительно в приподнятом настроении. Шутит с адвокатами о том, как будут пересчитывать деньги в зале суда. А когда журналисты пытались выяснить, как зовут следователя, который принёс деньги, экс-министр добавил: «Думаете, и вам принесёт?»

11:00 Так долго заседание ещё не задерживали. Уже почти на целый час.

11:02 В зале душно. Хотя бы помещение на время ожидания оставили проветриваться…

11:12 У Улюкаева спросили: «А вы что-нибудь сегодня читаете»? Он отвечает: «Я сегодня не читаю, а пишу». «Сегодня чукча не читатель, а писатель». Все посмеялись. Улюкаев прямо-таки дружелюбен с журналистами. «Всё хи-хи, да ха-ха, нужно что-то серьёзное», — иронично добавил он.

11:12 Прокуроров в зале до сих пор нет. Коробка с деньгами одиноко лежит на их столе.

11:16 Прокуроры Филипчук и Непорожный наконец-то вошли в зал. С ними ещё один человек в костюме — пока неясно кто.

11:17 Незнакомец забрал документы какие-то у Филипчука и полиэтиленовый пакет с коробки. Видимо, следователь.

11:18 «А вы знаете, что это такое?» — спрашивают журналисты. «Конечно, знаю», — ответил Филипчук. «Вы-то тоже знаете», — добавил Непорожный.

11:19 Журналисты спрашивали, почему так коробка упакована — обмотана скотчем, деньги в коробке из-под ксерокса… «Вопрос тому, кто упаковывал», — ответил Филипчук. Упаковка не отечественного производства — на ней есть надпись Rotterdam.

11:19 Теперь ждём судью…

11:22 Прямо на вопрос о содержании коробки, впрочем, прокуроры отвечать не стали. «Сами в своё время всё узнаете», — указал Филипчук

11:22 Суд начался. Судья Семёнова в зале. Задержка составила почти 80 минут.

11:25 Непорожный: «Просим осмотреть вещественные доказательства: 2 млн долл. США, полученные Улюкаевым». Картонная коробка вскрывается.

11:29 На коробке есть пояснительные надписи и подписи соответствующих лиц. Судья попросила коробку поднести к ней. Но они пока не несут. Адвокат Квеидзе требует, чтобы защита проконтролировала процесс осмотра и донесения коробки. «Просим участников процесса быть более сдержанными», — заявил Непорожный Непорожный сделал выговор, что защита позволяет себе ёрнические замечания. Гриднев: «Я вообще молчу. Такое действо!» Прокуроры перекладывают пачки денег, считают их.

11:30 Процесс адвокатам виден. Вскрывается полимерный пакет, в котором лежат дополнительные деньги (пакет, который был под коробкой на фото). Судья снова просит переложить деньги на стол суда… «Безусловно, ваша честь!» — отвечают прокуроры и продолжают складывать пачки у себя на столе.

11:31 Филипчук торжественно заявил, что вскрытие совершилось без нарушения целостности упаковки. Деньги начали перекладывать на стол судьи. Адвокаты внимательно смотрят. Практически напряжённо, можно сказать.

11:32 Сначала адвокат Квеидзе возмутилась, что пересчёт денег ей был не виден. Но затем прокуроры постарались сделать процесс нагляднее.

11:32 Квеидзе констатировала: «Денежные средства были ранее в закамуфлированном виде и не были доступны для визуального восприятия».

11:33 Непорожный — Улюкаеву: «Вы получали денежные средства эти 14 ноября 2016 года?»

11:34 Адвокат Гриднев: «Сначала прокурору надо было встать и изменить порядок заседания». Судья: «Это не допрос. Заявление адвоката отклоняется». Улюкаева попросили встать.

11:34 Улюкаев не стал отвечать, сославшись на то, что всё было уже сказано, когда он давал показания. Теперь деньги упаковывают обратно со стола судьи. В ту же коробку, которая, как уверил прокурор Филипчук, сохранила свою целостность.

11:36 Деньги, которые были в полимерном пакете, также упаковываются обратно в этот пакет. Чувствуется запах пыли и как будто какой-то краски. Возможно, это спецраствор, который был на деньгах.

11:36 Сторона защиты не стала проверять процесс упаковывания коробки. «Мы доверяем», — отметил Гриднев.

11:38 Из предыдущего заявления адвоката Квеидзе следует, что адвокаты увидели деньги сегодня в первый раз. Осматривали деньги только адвокаты Квеидзе и Каштанова. Сам Улюкаев смотреть на них не стал, хотя ему предлагали.

11:38 Прокуроры молча складывают пачки долларов в коробку.

11:39 Коробку снова обматывают скотчем.

11:40 Непорожный попросил технический перерыв на 10 минут. Судья согласилась.

11:45 Квеидзе в беседе с адвокатами журит прокуроров, что они позволяют себе непозволительно много на процессе. [[[picture6]]] Адвокат Бурковская добавляет: «Какого размера должна быть сумка, чтобы в неё влезло столько денег? А ещё поднять одной рукой?» По её мнению, логично было бы прокурорам принести сначала деньги и продемонстрировать, как они укладывались бы в сумку. Никаких перчаток у прокуроров, кстати, не было при осмотре коробки с деньгами.

11:46 В целом адвокаты перешептываются о том, что в таком виде представление вещдоков не особо информативно.

11:47 Улюкаев о чём-то пошутил и разрядил обстановку среди возмущённых адвокатов.

11:49 «Почему бы не показать деньги в сумке, в которой они якобы изначально были?» — удивляется Бурковская.

11:53 Технический перерыв всё ещё не закончился. Бурковская: «Мне интересно, у них руки теперь тоже светятся?» Вопрос от журналистов: а они имели право их трогать? «Теперь всем можно», — ответила Бурковская. «Зачем сверять деньги, если Алексей Валентинович не знал, что там деньги?» — ответила Квеидзе на соответствующий вопрос.

11:54 Гадают, куда ушли прокуроры. «Может, за корзинкой?» — шутят адвокаты.

11:57 В процессе обсуждения сумки адвокаты недоумевали, как мог бы Улюкаев нести сумку такого объёма. Обсудили даже рост экс-министра. По его собственным словам, он составляет 179 см.

11:57 А перерыв ещё не окончен. Нет как судьи, так и обоих прокуроров.

12:04 Адвокаты уже успели обсудить мультфильмы — говорили что-то про Чебурашку. А перерыв никак не окончится…

12:13 Адвокаты уже на бытовуху переключились — перерыв растянулся более чем на 20 минут. Прокуроры, наконец, вернулись. Положили на свой стол какую-то папку.

12:15 Непорожный просит осмотреть сумку, которую получил Улюкаев и где находились 2 млн долларов США. Но пока что сумки не видно. Адвокаты не возражают, но Квеидзе подчеркнула, что имело бы смысл посмотреть деньги в самой сумке. Сумка упакована в специальный пакет. На нём числа (видимо, номер дела или вещдока) и слово «Улюкаев». Ну и, разумеется, все положенные печати. Судья вскрывает внешний пакет, в который завёрнута сумка. Помогает пристав.

12:17 Непорожный снова хотел задать вопрос Улюкаеву. Гриднев: «Возражаю. В том случае, даже если Улюкаев будет задавать вопросы, сначала их задаёт защита. Я никак не согласен, что это не допрос. Это как раз допрос». Судья отклонила ходатайство. Но Улюкаев тоже не согласился отвечать. Это удовлетворило судью. Непорожный отметил, что он имеет право спрашивать, желает ли Улюкаев ответить на какой-либо вопрос. «Подсудимый Улюкаев, вы ставили эту сумку 14 ноября 2016 года в багажник машины?»

12:18 Наконец, мы увидели ту самую тёмно-бежевую сумку. Сумка открыта. Гриднев спрашивает, где ключик от неё. Адвокаты Каштанова и Гриднев подошли к сумке… искать ключ. Гриднев: «Я хочу, чтобы в протоколе зафиксировали, что ещё одно вещественное доказательство в виде ключа отсутствует, и мы не можем осмотреть, что там внутри». [[[picture5]]] Хотя основной отдел сумки открыт вроде бы. Бурковская указывает, что это важно — осмотреть сумку. Ибо нужно установить, можно ли туда уложить соответствующий объём денег

12:20 Непорожный: «Мы бы хотели уточнить, направлялась ли повестка Игорю Сечину? Просим направить её», — указал Непорожный суду. Прокуратура окажет содействие в направлении повестки, добавил Филипчук, по месту работы. Каштанова: «Не возражаю. Полагаю, что это требовалось сделать изначально. Это обязанность суда — извещать повесткой». Гриднев: «Не понимаю, почему, когда завершается предоставление доказательств, мы узнаём, что Сечину даже не направлялась повестка!» При этом Гриднев отметил, что есть ещё пять человек среди свидетелей, которым, видимо, повестка тоже ещё не направлялась. Бурковская поддержала отправление повестки. При этом напомнила, что защите было отказано в вызове свидетеля потому, что в повестке был указан рабочий адрес. При этом Сечину отправят повестку по рабочему адресу. Противоречие.

12:21 «Сторона обвинения долго нас учила, много слов услышали, как обычно. Давайте в этом случае придерживаться порядка, который определён УПК», — продолжила адвокат. Прокурор язвительным комментарием перебил Бурковскую. Она сделала замечание суду.

12:24 Непорожный: в целях соблюдения принципа рассмотрения дела в разумные сроки завершает предоставление доказательств. Гриднев: «Как мы закончили, если только что решили отправить повестку Сечину?» Суд удовлетворяет одновременно отправить повестку и закончить с предоставлением вообще. По словам Гриднева, решения совершенно неадекватны. Суд настаивает, что теперь будет рассматривать доказательства стороны защиты. Гриднев смирился и потребовал предоставить ряд томов.

12:25 Судья Семёнова: «Скажите суду, что вы будете оглашать суду?» Гриднев: «Как сделали прокуроры — будем предоставлять полностью те доказательства, которые сторона обвинения практически никак не оглашала».

12:25 Гриднев возмущается, что судья требует конкретного перечня доказательств, хотя прокурорам можно было в любом порядке их предоставлять без каких-либо вопросов. Возникла перепалка Гриднева с судьёй.

12:26 Семёнова сделала замечание, что Гриднев находится в зале суда.

12:26 Непорожный уточнил, что прокуроры первыми предоставляли доказательства, поэтому они могли сами выбирать порядок предоставления материалов.

12:27 Непорожный: «Мы не возражаем, чтобы сторона защита исследовала те документы, которые мы не исследовали». Что касается повторного исследования, то данный порядок не предусмотрен УПК, указал Непорожный. Защитник сказал, что это не нарушит закон, но не сослался на какую-либо соответствующую норму.

12:28 Прокурор также обратил внимание, что стороне защиты полностью было предоставлено право обращать внимание на важные моменты в предоставлении доказательств, поэтому нет резона повторно исследовать те же документы, которые уже ранее предоставили прокуроры.

12:28 Обвинение указывает, что необходимо предоставление новых материалов по делу. При этом в дальнейшем защита сможет сослаться на любую часть документа, добавил Филипчук. «Оснований для повторного оглашения документов не имеется», — указал он.

12:30 Если повторения нужны, то защита должна ходатайствовать о конкретном перечне документов, рассматриваемых повторно, добавил Филипчук. Судья согласилась предоставить выборочно материалы дела из томов, о которых просил Гриднев. Это материалы первого, третьего и шестого томов дела.

12:31 Чьим свидетелем будет Сечин (которому собираются послать повестку), если сторона обвинения закончила предоставление доказательств, так и осталось непонятным.

12:32 В зале накалённая обстановка. Гриднев был крайне раздражён тем, что судья постоянно на стороне обвинения.

12:33 В результате суд удовлетворил ходатайство прокуроров о том, чтобы защита предоставила конкретный перечень документов для исследования (в том числе повторного).

12:34 Объявлен перерыв на пять минут.

12:35 Эта часть заседания завершилась на повышенных тонах. Судья и прокуроры снова вышли. Адвокаты в полном составе остались в зале заседания.

12:38 Пристав притащил тома дела. Вот и судья вернулась. На этот раз быстро. Каштанова пошла за первым томом. Гриднев оглашает листы дела, которые не были ранее зачитаны. Постановление о проведении оперативного эксперимента. Гриднев зачитывает содержание документа.

12:42 Согласно документу, 28 октября 2016 года Улюкаев потребовал у Сечина 2 млн долларов. Передача была запланирована с 31 октября по 2 ноября 2016 года. Поскольку оснований для задержания нет, в документе предлагает провести оперативный эксперимент. Сечин был предупреждён о невозможности совершения провокационных действий, направленных на подстрекательство Улюкаева. Гриднев: «Мы хотим обратить внимание на 31 октября 2016 года. Калиниченко указывает, что Улюкаев требовал взятку 28 октября 2016 года, а запланирована передача взятки с 31 октября до 2 ноября 2016 года». Первая справка подписана младшим оперуполномоченным Калиниченко и полковником Морозом.

12:42 В третьем томе оглашается защитой указ президента РФ и главы МЭР: назначить 24 июня 2015 года Улюкаева на должность министра. Прокуроры говорят, что этот лист был исследован. Гриднев настаивает, что не был. Там есть характеристика министра.

12:49 В томе шестом исследуется ходатайство эксперта института криминалистики о предоставлении дополнительных материалов для установлении о признаках монтажа. Защита намекает, что криминалисты допускали возможность редактирования записей. Сейчас Гриднев зачитывает ходатайства криминалистов в марте 2017 года о том, чтобы были предоставлены записывающие устройства и прочие.

12:50 Эксперты нашли на предоставленных записях «ряд артефактов». «Для исключения того, что в записи вносились изменения, просим о возможности ознакомиться с носителями», — пишет эксперт-криминалист Иванов. Это письмо следователя Романа Нестерова руководителю управления «К» ФСБ Ивану Ткачеву.

12:51 Гриднев также зачитывает описание корзинки с колбасой. Судья указывает, что это не является частью взятки. Но Гриднев не согласен и говорит, что критерий суда о том, что является вещдоками, а что нет, не очень понятен.

12:52 Кстати, на ходатайство криминалистов в ФСБ ответили отказом, сославшись на то, что оригиналы записей хранятся на «аппаратном комплексе ФСБ России», а это уже государственная тайна.

12:54 Зачитал Гриднев постановление Басманного суда на получение информации о звонке — видимо, по поводу встречи Сечина и Улюкаева. Возник конфликт по поводу тома 19.

12:55 Филипчук ходатайствует, что материалы оттуда уже были оглашены. Это признал Гриднев. Но в то же время добавил, что нужно ряд цитат отдельно огласить. Суд предоставил право защите их зачитать. Это лента фондовых новостей от 29 июля 2016 года.

12:58 Далее упомянул заявление Игоря Шувалова о приватизации «Роснефтью», а также новость 2 ноября о том, что Улюкаев допустил формальное участие «Роснефти» в приватизации. Гриднев упомянул новость Шувалова от 11 июня о том, что приватизация нужна для изменения структуры экономики и создания стимулов для роста. Он зачитывает из новостной ленты цитаты, касающиеся дискуссии вокруг участия «Роснефти» в приватизации. Шувалов, Белоусов высказывались против участия компании с госучастием в приватизации — дескать, это бессмысленно.

13:00 1 сентября Владимир Путин также высказался, что это не лучший вариант о приобретении госкомпанией — хотя в конечном счёте важно, сколько денег поступит в бюджет, поэтому дискриминировать участие госкомпаний в приватизации нельзя.

13:00 Теперь 27-й том — Гриднев оглашает итоги осмотров электронной почты Улюкаева на флеш-карте.

13:02 Когда речь шла о колбасе, то Гриднев детально зачитал описание подарка: южнотирольские, краковские колбаски, салями и так далее… Там также содержалась просьба на уничтожение мясных изделий. Их уничтожили.

13:03 Гриднев отметил, что можно было бы тогда и деньги уничтожить.

13:03 «На этой флеш-карте и было подтверждение того, что ему звонил Сечин. Её признали не имеющей значения для дела», — констатировал Гриднев.

13:07 Гриднев завершил изложение документов. Каштанова просит направить повестки Сечину, Калининченко и ряду других лиц. Осмотрел файлы в почте Улюкаева старший лейтенант юстиции Запрудный.

13:08 Рассохину, Сиделину, Лученкова, Безменова ещё вызвали как свидетелей защиты. Непорожный констатирует, что судом уже повестка Сечину была удовлетворена. «Позиция стороны защиты непонятна абсолютно. Мы возражаем против выполнения двойной работы по одному и тому же лицу», — отметил он.

13:09 Защита ссылается на то, что пока что не занималась вызовом свидетелей, так как её очередь настала неожиданно.

13:13 Каштанова теперь ходатайствует по поводу отказа в вызове Дворковича в качестве свидетеля. По словам адвокатов, отказ был необоснован.

13:15 Непорожный: «В ходе следствия нет никаких объективных данных, что (Дворкович) может предоставить информацию по этому делу». Обвинение против.

13:17 Суд удовлетворяет ходатайства защиты лишь частично: Сиделина и Рассохина не будут вызваны в суд. Как и Дворкович. [[[picture7]]] Защита на сегодня закончила. Гриднев отметил, что защита сделает всё возможное, чтобы передать повестки свидетелям защиты. Но это потребует времени.

13:18 Дело продолжат рассматривать 13, 15 и 20 ноября 2017 года.