Москва, 8 ноября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В России отмечено ускорение инфляции. Так, в октябре 2017 года инфляции составила 0,2%, с начала года — 1,9%. При этом два месяца подряд (в августе и сентябре) сохранялась дефляция. Так, в августе 2017 года потребительские цены снизижались на 0,5%, в сентябре — на 0,1%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В октябре существенно выросли цены на плодоовощную продукцию. Цены на огурцы поднялись в 1,5 раза, помидоры — в 1,4 раза и апельсины — на 9,1%.

При этом лук репчатый и яблоки стали дешевле на 8,7% и 8,5% соответственно, капуста, морковь, свёкла, чеснок, лимоны и виноград — на 3,2−6,8%, картофель, груши, орехи и овощи замороженные — на 0,3−1,3%.

На 3,9% увеличились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0,6−0,8% — на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, молоко питьевое стерилизованное, йогурты, сырки творожные, глазированные шоколадом, сыры и пиво.

Снижение цен отмечено на все виды макаронных и крупяных изделий, в том числе на крупу гречневую — на 3,3%, горох, фасоль — на 1,9%.

На 1,2% подешевела рыба живая и охлажденная, на 0,3−0,5% — свинина, мясо птицы, консервы для детского питания, мука, хлопья из злаков, на 0,1−0,2% — баранина, фарш мясной, сельдь и филе сельди соленые, масло оливковое, кексы и рулеты, чай, кофе, водка и коньяк.

Заметный рост цен отмечался в октябре на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента.

Также на, а 0,9−1,6% подорожали доски обрезные, уголь, дрова, сигареты отечественные и зарубежных торговых марок, на 0,7% ­­ — наборы корпусной мебели, машины швейные, флеш-накопители USB.

Проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 8,8%, полет в салоне экономического класса самолета — на 2,9%. Вместе с тем на 0,6% подорожали услуги городского автомобильного транспорта.

В октябре отмечалось снижение цен и тарифов на услуги туризма и отдыха. На 2,2−3,6% подешевели туры на отдых в Греции, Испании, путевки в дома отдыха и пансионаты на территории России. На 0,3% снизились цены на услуги гостиниц.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне она подскочила до 0,6%, а в июле упала до 0,1%. В августе Росстат зафиксировал рекордный показатель дефляции в России — 0,5%. В сентябре дефляция составила 0,1%.

Напомним, по данным Минэкономразвития инфляция в России продолжает снижаться ниже целевого уровня. По состоянию на середину октября инфляция снизилась до 2,8%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее уже заявлял, что по итогам 2017 года инфляция может оказаться ниже прогнозируемых ранее 4%.

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