Киев, 8 ноября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправки в закон «о реинтеграции Донбасса», согласно которым дипломатические отношения с Россией могут быть разорваны, а дипучреждения закрыты, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По данным издания, такой поворот событий не входил в планы президента Украины Петра Порошенко: он соблюдал договоренности, достигнутые в ходе визита спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. Согласно им, Рада должна во втором чтении принять закон в той редакции, которую Вашингтон мог бы представить Москве как свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева.

Тем более Порошенко не рассматривал возможность разрыва дипотношений с Россией в привязке к закону о реинтеграции Донбасса. Источники издания в Верховной раде убеждены, что за этот шаг проголосует большинство в парламенте.

Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения на Украине, а украинские в России будут закрыты. Интересы же Киева в Москве станут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

Также издание уточняет, что Винник, формально входящий в президентскую фракцию, считается бизнес-партнером одного из лидеров «Народного фронта» (НФ) и главы парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Собственно, инициировал поправку именно НФ, что стало неким «ответом» министра внутренних дел Арсена Авакова на действия Порошенко, который не смог или не захотел защитить сына министра от обвинений в коррупции.

Принять поправку Винника будут торопиться накануне встречи Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым — она должна состояться 13 ноября в Белграде. К тому времени уже будет объявлено официально о намерениях Рады внести поправку Винника в закон о реинтеграции, а 8 ноября ее должен рассмотреть профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне.

По мнению источников издания, в сложившейся ситуации у президента и его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку, несмотря на то, что она приведет к недопониманию с Вашингтоном: в обществе якобы существует «четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой».

«Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения. Особенно в нынешней напряженной ситуации, когда противники власти — Михаил Саакашвили и его соратники — пытаются устроить новый майдан. Надеюсь, на Западе нас поймут. А если сразу не поймут, будем убеждать», — говорит источник в администрации президента Украины.

Разговоры о разрыве дипломатических отношений с Россией начались практически сразу после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В июле 2014 года замглавы администрации Порошенко Валерий Чалый (в настоящее время — чрезвычайный посол Украины в США) говорил, что прекращение дипотношений — один из анализируемых вариантов.

Ранее сообщалось, что в законе о реинтеграции Донбасса Россия впервые официально будет названа Киевом «страной-агрессором». Украина уже три года обвиняет Россию в якобы «агрессии» в Донбассе, однако никаких доказательств этому так и не было приведено.

В случае разрыва дипломатических отношений посольства будут закрыты, дипломатический персонал — отозван. Отмечается, что в настоящее время временно исполняющим обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации на Украине с 28 июля 2016 года является Сергей Торопов, а посла Украины в Москве нет уже три года.

Консульские отношения могут и сохраниться, тем не менее логично предположить, что их также закроют. В таком случае консульскую помощь может оказывать третья сторона, но около двух миллионов граждан Украины, которые ездят на заработки в Россию, окажутся без дипломатической помощи.

На режим пересечения границы разрыв дипотношений не влияет автоматически, поскольку он регулируется другими документами, однако транспортное сообщение может быть прервано. Кроме того, не исключена отмена безвизового режима между Украиной и РФ.

Кроме того, украинские трудовые мигранты могут работать в России, купив патент, а в случае введения визового режима им потребуется оформлять рабочую визу. Что сильно затруднит им доступ к возможности работать. Людям придется вынужденно возвращаться на Украину, а рабочих мест для них там нет.

Это приведет не только к увеличению безработицы в стране, но и к потере примерно 1/17 части бюджета страны — это те деньги, которые присылают работающие в России граждане Украины.