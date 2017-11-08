Москва, 8 ноября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. В России внесены изменения в порядке контроля при пропуске через государственную границу РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Jack No1 На российско-китайской границе

Правила контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу России дополнены новым положением.

Новым положением установлено, что в технологических схемах организации пропуска через госграницу лиц, транспортных средств, товаров и животных должно быть указано максимальное время ожидания государственного контроля с учётом местных условий.

Ранее ожидание начала государственного контроля транспортных средств после их прибытия занимало неопределённое время.

Для каждого пропускного пункта технологические схемы будут устанавливаться координационным советом.

Принятые правительством РФ решения исключат необоснованные простои судов и транспортных средств, связанные с началом государственного контроля.

Кроме того, уменьшатся издержки лиц и организаций, занимающихся перемещением товаров через государственную границу России.

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