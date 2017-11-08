Краснодар, 8 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае может состояться референдум о прямых выборах мэров. Ходатайство о возврате выборности глав городов на своём последнем заседании утвердила избирательная комиссия края, передаёт ИА REGNUM 8 ноября.

Ikkk.ru Решение принято

Поступившие ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и протокол собрания инициативной группы члены избиркома рассмотрели и не нашли в них несоответствий ни федеральному, ни региональному законодательству.

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«Комиссия приняла решение о направлении этих документов в Законодательное собрание Краснодарского края», — сообщили в избиркоме.

Теперь судьбу референдума предстоит решать кубанским депутатам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первое ходатайство, поданное в избирательную комиссию региона о проведении плебисцита о прямом волеизъявлении граждан на выборах мэров. В предыдущие два раза инициативной группе было отказано.

Последний отказ избирком озвучил 17 октября. Как пояснили в избирательной комиссии, заявление было оформлено с нарушениями — ошибки обнаружились в паспортных данных шести человек.

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Нужны ли волгоградцам прямые выборы мэра?

Напомним, прямые выборы мэров в Краснодарском крае были отменены в декабре 2014 года. Согласно новой модели, глав городов в регионе выбирают депутаты из кандидатов, которых определяет конкурсная комиссия.

За возврат прямых выборов глав городов выступают и в других российских городах. В их числе соседи Краснодарского края по ЮФО — Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Адыгея.