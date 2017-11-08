Москва, 8 ноября, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Торги по нефти 7 ноября закрылись в минусе. Цена на нефть сорта Brent скорректировалась с достигнутого максимума $64,62 до $63,47, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

the3cats Нефть

Снижение котировок является классической коррекцией после двухдневного ралли на 6,7% на фоне чистки высокопоставленных фигур в Саудовской Аравии.

Согласно опубликованным данным Американского института нефти, за минувшую неделю запасы нефти в стране сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов — на 3,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 0,5 млн баррелей.

Аналогичный отчет 8 ноября представит минэнерго США. Рынок ожидает, что в Штатах запасы нефти сократились на 2,876 млн баррелей.

Уровень $64,60 является сильным уровнем сопротивления, поэтому рост котировок может застопориться на 20 дней. Не исключена за этот период коррекция до $61.

Сегодня рост цен на Brent может начаться с текущего уровня $63,51 или $63,15. Скорее всего, он не будет продолжительным. Ближайшие цели — $66 и $69.

Напомним, 7 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,90%, до $63,69 за баррель, WTI — на 0,24%, до $55,86 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,72 за баррель.

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