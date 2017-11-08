Москва, 8 ноября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 7 ноября по доллару и евро гэпом вниз. Из-за выходного дня в России (6 ноября) рубль с опозданием отреагировал на подорожавшую нефть на 3,7%, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

На торгах в Европе цена на Brent повышалась до отметки $64,62. Курс доллара на открытии упал до 58,21 руб., курс евро — до 67,02 руб.

По итогам дня рубль растерял всю прибыль, закрывшись в минусе к иностранным валютам на фоне коррекционного движения по нефти, а также сохраняющегося давления, связанного с возможным усилением антироссийских санкций. Курс доллара вырос до 59,45 руб., курс евро — до 68,79 руб. В результате рублевая цена барреля Brent составила 3841 рубль.

Сегодня, 8 ноября, баррель Brent стоит $63,53. Курс доллара закрылся выше 59 рублей. По ценовой модели на часовом и дневном периодах рассматриваю дальнейшее ослабление рубля.

Ближайшие цели по доллару $60,17 и $61,20. Чтобы к ним двинуться, нужно пройти уровень $59,60. Скорее всего, к 1 декабря 2017 года один доллар будет стоить 61 рубль, курс евро составит 70 рублей.

Напомним, 7 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 28 коп. (+0,48%), до 59,36 руб., курс евро — на 19 коп. (+0,28%), до 68,60 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,7 млрд (-7,84%), евро/рубль — 301,1 млн евро (-6,60%).

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