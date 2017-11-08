Москва, 8 ноября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону откроется для полетов 27 ноября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Новый международный аэропорт «Платов» сможет принимать самолёты любых типов.

В аэропорту будет установлен грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.

Строительство аэропорта «Платов» входит в программу подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденную в июне 2013 года.

Новый аэропорт «Платов» заменит существующий аэропорт, который будет закрыт. Впоследствии на территории старого аэропорта будут построены жилые кварталы.

Этим же распоряжением правительства РФ принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома гражданской авиации «Ростов-на-Дону» и старого международного аэропорта «Ростов-на-Дону».

Напомним, новый международный аэропорт «Платов» построен в 30 км севернее Ростова-на-Дону в Аксайском районе Ростовской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить в период с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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