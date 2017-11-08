Якутск, 8 ноября, 2017, 07:17 — ИА Регнум. В Якутии 69 тыс. человек в среду, 8 ноября, остались без электроэнергии из-за аварийного отключения линии электропередачи «Сунтар-Вилюйск». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Западных электрических сетях «Якутскэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Читайте также: Якутск пережил блэкаут №2: сбой дала новая ГРЭС

Аварийное отключение линии электропередачи произошло в 09:16 по местному времени (03:16 МСК). После того, как были развёрнуты дизельные электростанции, энергетики отправились на осмотр линии «Сунтар-Вилюйск».

На одной из опор ЛЭП — она расположена в 55-ти км от Сунтара — энергетики обнаружили, что повреждено высокочастотное оборудование связи.

По данным «Якутскэнерго», в настоящее время аварийно-восстановительные работы на месте аварии продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября из-за аварии на Якутской ГРЭС без электроснабжения остались более 300 тыс. человек. Второй масштабный «блэкаут» республика пережила 7 ноября из-за аварии на ГРЭС-2.