Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2017, 06:12 — ИА Регнум. В правительстве Сахалинской области ожидаются кадровые перемены. Первый заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Александр Дерновой покинет свой пост. На его место рассматриваются три кандидатуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru Александр Дерновой

Читайте также: Сахалин предвыборный: «У вас партия неправильная, снимайтесь!»

Александр Дерновой — москвич, до приезда на Сахалин работал помощником российского премьера Дмитрия Медведева, сообщило ИА Сахалин. Инфо.

На высокую должность в правительстве Сахалинской области Дерновой пришел 2 апреля 2015 года, вслед за новым губернатором Олегом Кожемяко. По одной из версий Александр Дерновой не справился с возложенными на него обязанностями и «не нашел себя на Сахалине».

Сахалинцы первого зама губернатора если и запомнят, то лишь по скандальной истории с ученым Сергеем Пономарёвым.

В ходе предвыборной кампании в Областную думу, прошедшей на Сахалине в сентябре 2017 года, Сергея Пономарёва, члена «Партии дела», пригласили в правительство Сахалинской области и предложили покинуть предвыборную гонку. Разговаривали об этом с учёным Александр Дерновой и его заместитель И Сен Чер. В случае отказа ученому пригрозили «принятием мер».

Поведение чиновников вызвало возмущение в среде российских ученых и общественных деятелей. В поддержку Сергея Пономарёва с открытым письмом выступили академик РАЕН Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, член РАЕН Вячеслав Зимонин, политический аналитик, бывший советник-посланник посольства России в Латвии Михаил Демурин, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Бражник, кандидат исторических наук, редактор Информационно-репутационного портала ПАНЛОГ Валерий Скурлатов и другие российские ученые и общественные деятели.

Читайте также: Губернатор Сахалина уволил чиновницу, отвечавшую за стройки на Курилах

По версии СМИ, на высокую должность, которая станет вакантной уже в конце ноября, рассматриваются сразу три кандидатуры из числа заместителей Дернового. Это уже упомянутый И Сен Чер, пришедший в правительство области по протекции Дернового, а до этого занимавший должность замминистра спорта и молодежной политики, Алексей Неретин, сменивший ранее несколько должностей в администрации Южно-Сахалинска, а также Антон Волошко, отвечающий за работу со СМИ. Причем, кандидатуру Волошко журналисты называют наиболее вероятной.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в правительстве Сахалинской области происходят перемены. Глава региона Олег Кожемяко, по итогам инспекционной поездки на Курилы уволил первого заместителя министра регионального минстроя Наталью Тимошенко, которая отвечала за стройки на Курильских островах. В рамках объявленного курса на экономию бюджетных средств ликвидация грозит неэффективным региональным агентствам — по туризму, например.