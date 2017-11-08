Казань, 8 ноября, 2017, 05:09 — ИА Регнум. В Татарии идёт активная подготовка к новогодним праздникам. АО «Татспиртпром», созданное 20 лет назад по решению правительства региона, и чей совет директоров возглавляет премьер-министр РТ Алексей Песошин, планирует потратить на корпоратив 3,88 млн рублей. Закупка прошла у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Не может быть!». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР Корпоратив

Объявление тендера на «организацию корпоративного новогоднего мероприятия для сотрудников управления» было сделано 7 ноября, и тогда же заключён договор с единственным поставщиком — ООО «Бюро волшебных услуг». Последнее должно будет организовать 29 декабря банкет в ресторане «Максимилианс», нанять артистов, провести шоу, а также сделать оформление зала и аренду необходимого звукового и диджейского оборудования. Самая дорогая часть «лота» — это однодневная аренда ресторана с питанием, которая потянула на 2 млн рублей. Дед Мороз на на этот день обойдётся компании в 25 тыс. рублей, организация мероприятия, режиссура, проведение, услуги агентства составят 280 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО, выступающее исполнителем, создано 7 декабря 2004 года в Казани. Его учредители — Алина Степанова и Камила Петрова. Уставной капитал — 20 тыс. рублей. Компания ведёт деятельность в области исполнительских искусств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Татспиртпром» на сегодня выпускает порядка 13% всей водочной продукции в стране. На балансе компании два спиртзавода, один винный и четыре ликеро-водочных. Кроме того, заявлены планы по строительству пивоваренного завода в моногороде со статусом ТОСЭР — Чистополе (Татария). Стоимость проекта — 2,84 млрд рублей.

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Напомним, по итогам первого полугодия 2017 года диагнозы «алкоголизм» и «алкогольные психозы» имели 1,37% трудоспособного населения Татарии — 30 237 человек из 2,2 млн.

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