Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Доклад совместной миссии ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, представленный в конце октября, содержит грубые ошибки. противоречия и нестыковки и не выдерживает никакой критики. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков на состоявшемся 7 ноября заседании Совета Безопасности по химической демилитаризации Сирии.

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Как отметил российский дипломат, представленный текст, в том числе в части анализа произошедшего в Хан-Шейхуне, изобилует оборотами «возможно», «вероятно», «можно предположить», «скорее всего».

Сафронков указал, что доказательная база виновности властей Сирии в докладе строится на версии о том, что авиабомба с зарином якобы была сброшена с пролетавшего неподалёку от Хан-Шейхуна военного самолёта, однако в документе не представлено убедительных свидетельств ни по средству доставки, ни по типу боеприпаса, ни по способу распыления зарина.

«Миссии ОЗХО не удалось получить ключевые вещественные доказательства. Все выводы её работы основывались на косвенных свидетельствах, подавляющее большинство которых было предоставлено оппозицией и всецело скомпрометировавшими себя НПО, такими как «Белые каски», тесно связанные с террористами из «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)«, — отметил Сафронков.

Заместитель постпреда России также подчеркнул, что ключевые позиции в миссии по расследованию химических атак в Сирии занимают представители стран, вовлечённых в сирийский конфликт и враждебных официальному Дамаску.

«Мы неоднократно говорили, что объективность расследования по линии ОЗХО могла быть куда выше, если бы состав МУФС во исполнение её мандата был сформирован на широкой географической основе», — отметил он.

Сафронков подчеркнул, что Россия решительно осуждает применение химического оружия кем бы то ни было и в целях поддержания международного режима нераспространения считает важным устанавливать и привлекать их к ответственности виновных в его нарушении.

«Однако в работе существующих международных структур в контексте сирийского химического досье выявились системные недостатки, — констатировал российский дипломат. — Результаты их следственных действий по инцидентам с применением отравляющих веществ глубоко разочаровывают».

Напомним, совместная миссия ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 27 октября представила доклад, в котором ответственность за якобы совершённую 4 апреля 2017 года в населённом пункте Хан-Шейхун химическую атаку возлагается на сирийские власти.

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