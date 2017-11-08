Пекин, 8 ноября, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Беглец, подозреваемый в Китае в растратах корпоративного имущества и подкупе, добровольно вернулся в Китай, сообщает 7 ноября агентство «Синьхуа».

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Явка с повинной

Бывший директор агентства по торговле недвижимостью Hebei Port Group по имени Хэ Цзянь сбежал в Канаду в сентябре 2010 года, говорится в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В списке Интерпола из 100 самых разыскиваемых беглецов из Китая Хэ занимает 68-ю строчку. Фактически он стал уже 49-м по счету преступником так или иначе вернувшимся на родину.

Все денежные средства Хэ Цзяня были заморожены после того, как он бежал из страны и будут изъяты, если суд установит его окончательную вину в результате разбирательства.

Напомним, что в последнее время наблюдается целая серия добровольных возвратов на родину граждан КНР, подозреваемых в серьезных экономических преступлениях и разыскиваемых через с Интерпол.

Так, в середине октября Кун Гуаншэн, ранее являвшийся директором одной китайской нефтяной компании добровольно сдался властям. До этого номер 27 из указанного выше списка Го Синь также сдался полиции, самостоятельно вернувшись на Родину. В середине сентября акт сдачи совершил и Сюй Сюэвэй, находящийся на 91-й строчке. И это далеко не полный список.

Читайте также: Очередной китайский беглец из списка Интерпола добровольно сдался властям