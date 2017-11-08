Сеул, 8 ноября, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время своего пребывания в Южную Корее 7 ноября собирался нанести необъявленный визит в демилитаризованную зону на границе с КНДР, однако сделать это ему помешала плохая погода, передаёт ABC News.

Filzstift Демилитаризованная зона

По данным СМИ, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уведомила группу журналистов, сопровождающих президента США в его многодневном турне по азиатским станам, о том, что Дональд Трамп направится в демилитаризованную зону, где его должен встретить президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Как отмечается, данная информация не должна была предаваться огласке прежде, чем заявленная встреча состоится. Между тем, вскоре в районе сложилась неблагоприятная погода, и вылет вертолётов к границе стал невозможен.

Напомним, в октябре этого года демилитаризованную зону посещал глава Пентагона Джеймс Мэттис, а в апреле аналогичный визит совершал вице-президент США Майкл Пенс.

Ранее представители Белого дома сообщали журналистам, что Дональд Трамп во время визита в Южную Корею не будет посещать демилитаризованной зоны из-за недостатка времени, а ограничится поездкой на американскую военную базу «Кэмп Хамфрис» в 70 километрах к югу от Сеула.

Следует отметить, что границу между двумя разделёнными государствами традиционно посещает каждый президент США, совершающий визит в Южную Корею. Данный символический жест призван служить демонстрацией решимости США противостоять КНДР. Визиты американских лидеров в демилитаризованную зону, как правило, вызывают крайне негативную реакцию со стороны Пхеньяна.