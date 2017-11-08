Москва, 8 ноября, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление администрации президента США Дональда Трампа о жертвах коммунистических режимов.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

«100 миллионов убитых коммунистическими режимами — цифры, взятые с потолка. Кроме того, империалистические режимы, включая Гитлера, убили не меньше. Пропаганда», — написал сенатор в своём микоблоге в Twitter.

Напомним, ранее Белый дом опубликовал официальное заявление по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и приуроченного в США к этой же дате Национального дня жертв коммунизма.

В Вашингтоне, в частности, заявили, что за сто лет, прошедшие со времени Октябрьской революции в России, «жертвами тоталитарных коммунистических режимов по всему миру стали более 100 миллионов человек и неисчислимо большее число людей было подвергнуто эксплуатации, насилию и неслыханному разорению».

Революция 1917 года «породила Советский Союз и его мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни», отметили также в Белом доме.