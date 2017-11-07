Москва, 8 ноября, 2017, 01:19 — ИА Регнум. В России с 8 ноября вступило в силу постановление правительства об изменении правил проезда автомобилями перекрёстков с круговым движением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Круговое движение

Новые правила предусматривают, что приоритет при проезде такого перекрёстка получают водители, двигающиеся по кругу, остальные участники дорожного движения обязаны им уступать.

Соответствующие изменения внесены в Правила дорожного движения в виде нового пункта 13.11.

Целью нововведения было заявлено повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрёстках.

«Практически во всех европейских странах установлен приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети», — прокомментировали также в пресс-службе правительства.

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