Москва, 8 ноября, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Граждане РФ подавляющим большинством выступают против новой революции в России, однако это не мешает почти половине из них положительно оценивать значение Великой Октябрьской революции. Об этом 7 ноября заявил председатель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Цитата из к/ф «Октябрь». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927. СССР Восстание

«По нашему мнению как экспертов, революция (оценивается гражданами с той точки зрения), как это конкретное историческое событие может быть связано именно с тем периодом в истории, с конкретной социальной, экономической, политической ситуацией, сложившейся в конкретном обществе», — заявил Абрамов.

По его словам, респонденты, поддерживающие Октябрьскую революцию, обычно уверены, что в 1917 году революция была нужна и произошла в интересах большинства, при этом став тем триггером, который дал новый толчок социально-экономическому развитию.

«Они считают, есть много факторов, которые говорят о том, что ту ситуацию, которая сложилась в тот момент в российском обществе, можно было разрешить лишь с помощью революции. Но это вовсе не значит, что эти же люди говорят о том, что революция нужна России и сегодня», — указал он.

О том, что реакция граждан на события далёкого прошлого далеко не всегда сочетается с позициями по актуальным вопросам, свидетельствуют и на первый взгляд крайне противоречивые результаты соцопросов о политических фигурах начала XX века, продолжил Абрамов.

«Опросов и вопросов задавали много. И действительно существуют некие сдвижки, наложения, которые для нас изначально кажутся странными. Например, у нас люди одновременно — те же самые люди — с симпатией относятся к Ленину, Сталину, Дзержинскому и Николаю II. И для них это не абсолютный нонсенс — это нормально», — указал он.

Так, с 2005 года в общественном мнении в лидерах с точки зрения симпатий граждан России неизменно оказывается Николай II. В то время как второе место занимает — среди таких кандидатур, как Деникин, Колчак, Махно, Милюков, Сталин, Троцкий, Керенский и других, — не кто иной, как Феликс Дзержинский.

Председатель правления фонда ВЦИОМ уточнил, что соответствующие опросы проводились в 2005, 2008 и сейчас, в 2017 году — все они отражают примерно одинаковую картину.

«На первом месте с 2005 года — Николай II. За него (отдают голос) 60% наших граждан. И лишь 20% испытывают к нему антипатию. А на втором месте оказывается Дзержинский», — констатировал он.

По мнению экспертов, такие оценки отражают тот факт, что респонденты склонны оценивать события прошлого уже по их результатам, в то время как возможные политические потрясения сегодняшнего дня рассматривают с учётом всех возможных рисков и неопределённости последствий.

Если же говорить об оценке самих политических фигур, то, например, заметная популярность последнего русского царя может объясняться тем, что в настоящее время люди склонны оценивать жизнь Николая II скорее с «чисто человеческой точки зрения», в меньшей степени обращая внимание на его заслуги как государственного деятеля.

Отметим, по последним результатам опроса ВЦИОМ, 92% граждан РФ считают новую революцию в России недопустимой. В то же время пять лет назад, в 2012 году, так считали 78% респондентов. При этом 46% респондентов полагают, что революция 1917 года произошла в интересах всего общества или, по крайней мере, большей его части.