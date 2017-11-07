Киев, 7 ноября, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко «народным импичментом». Об этом Саакашвили заявил сегодня, 7 ноября, выступая у стен Верховной рады, выступая перед своими сторонниками.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишико

«Главное требование на этом этапе — это закон про импичмент президента Украины. Если они этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента — пусть народ это сделает», — сказал Саакашвили.

Также Саакашвили предложил 12 ноября провести марш за принятие законов об антикоррупционном суде и об импичменте. Собравшиеся его поддержали.

Напомним, ранее сегодня Саакашвили заявил, что власти игнорируют требования его сторонников и внесли в Верховную раду только один законопроект об изменении избирательного законодательства на Украине. Что касается остальных двух требований — введение антикоррупционных судов и снятие депутатской неприкосновенности, то соответствующие законопроекты до сих пор не внесены в Раду.

Стоит отметить, то Саакашвилил с 29 октября проводит «народное вече», в основном из своих сторонников. Он уже требовал провести досрочные выборы в Раду и досрочные президентские выборы. Саакашвили считает, что Порошенко должен добровольно уйти в отставку.