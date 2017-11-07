Москва, 7 ноября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Крушение Советского Союза обернулось сдачей позиций гражданского общества, заявил 7 ноября экс-депутат Европарламента, президент ассоциации «Альтернатива» Джульетто Кьеза на съезде движения «Суть времени», посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Григорий Фадеев ИА REGNUM Джульетто Кьеза. Торжественное заседание 7 ноября 2017

«Когда рухнул Советский Союз, все защиты были сломаны. В течение 25 лет не только пролетариат, который на Западе трудно найти, но и вообще население, люди, шли назад. 25 лет шло гигантское отступление гражданского общества», — сказал Кьезо.

Кьезо отметил, что хотя «итальянский коммунизм отличается от русского», потеря СССР подорвала не только коммунистическое движение на Западе, но и затормозила развитие всего общества.

«Есть в Европе огромное количество людей, которые потеряли партию, потеряли организацию, оказались в одиночестве. Здесь я говорю о новом своеобразном интернационализме. Надо работать вместе. Ваш успех будет нашим успехом тоже», — подчеркнул писатель.

Потеря организации и одиночество сказались и в том, что сейчас вся политика в Европе разрушена и дезинтегрирована, отметил его коллега, член ассоциации «Альтернатива» Роберто Квалья.

«Политика в Европе разрушена и дезинтегрирована. Я даже не знаю, есть ли она в Европе сейчас вообще. Есть много актёров, которые играют в политику. Есть немногочисленные исключения, но на высшие уровни власти проходят только марионетки, не представляющие там интересы реальных людей», — сообщил Квалья.

При этом, по его мнению, большинство европейских политиков высшего уровня или являются русофобами или играют в них. Хоть среди простых людей очень много тех, кто хорошо относится к России, сейчас нет партии, представляющей их мнение.

«Все это результат старого правила «разделяй и властвуй». Европа всё больше дистанцируется от России, и это может привести к большой трагедии. Кроме того, это правило работает и внутри европейских обществ, члены которых заняты конфликтами из-за таких вещей, как, например, разные взгляды на секс», — подытожил Роберто Квалья.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Москве проходит торжественный съезд общественного движения «Суть Времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.