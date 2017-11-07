Москва, 7 ноября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Крушение Советского Союза обернулось сдачей позиций гражданского общества, заявил 7 ноября экс-депутат Европарламента, президент ассоциации «Альтернатива» Джульетто Кьеза на съезде движения «Суть времени», посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Григорий Фадеев ИА REGNUM
Джульетто Кьеза. Торжественное заседание 7 ноября 2017

«Когда рухнул Советский Союз, все защиты были сломаны. В течение 25 лет не только пролетариат, который на Западе трудно найти, но и вообще население, люди, шли назад. 25 лет шло гигантское отступление гражданского общества», сказал Кьезо.

Кьезо отметил, что хотя «итальянский коммунизм отличается от русского», потеря СССР подорвала не только коммунистическое движение на Западе, но и затормозила развитие всего общества.

«Есть в Европе огромное количество людей, которые потеряли партию, потеряли организацию, оказались в одиночестве. Здесь я говорю о новом своеобразном интернационализме. Надо работать вместе. Ваш успех будет нашим успехом тоже», — подчеркнул писатель.

Потеря организации и одиночество сказались и в том, что сейчас вся политика в Европе разрушена и дезинтегрирована, отметил его коллега, член ассоциации «Альтернатива» Роберто Квалья.

«Политика в Европе разрушена и дезинтегрирована. Я даже не знаю, есть ли она в Европе сейчас вообще. Есть много актёров, которые играют в политику. Есть немногочисленные исключения, но на высшие уровни власти проходят только марионетки, не представляющие там интересы реальных людей», — сообщил Квалья.

При этом, по его мнению, большинство европейских политиков высшего уровня или являются русофобами или играют в них. Хоть среди простых людей очень много тех, кто хорошо относится к России, сейчас нет партии, представляющей их мнение.

«Все это результат старого правила «разделяй и властвуй». Европа всё больше дистанцируется от России, и это может привести к большой трагедии. Кроме того, это правило работает и внутри европейских обществ, члены которых заняты конфликтами из-за таких вещей, как, например, разные взгляды на секс», — подытожил Роберто Квалья.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Москве проходит торжественный съезд общественного движения «Суть Времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.