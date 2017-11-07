Москва, 7 ноября, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В Совфеде не исключают, что президент Украины Петр Порошенко может повторить судьбу Виктора Януковича, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Петр Порошенко подписал закон, согласно которому российские артисты смогут выступать на территории страны только с разрешения Службы безопасности Украины (СБУ).

«Петр Порошенко явно не тем занимается… Не хочу проводить никаких параллелей, но не исключаю, что нынешний президент Украины вполне может повторить судьбу своего предшественника — Виктора Януковича», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

При всей внешней несхожести у них один психотип — слепая уверенность в своем «Я», и как следствие явная неспособность или нежелание отделить главное от второстепенного, считает сенатор.

Неужели непонятно, что сейчас главная проблема Украины состоит вовсе не в гастролях российских артистов, а в попытках с новой силой зажечь войну в Донбассе, для чего определенным силам и понадобился Михаил Саакашвили, рассуждает он.

«Победа Саакашвили — это полномасштабная война в Донбассе», — сказал Клинцевич.

Отныне организаторы любых гастролей российских артистов на Украине должны за 30 дней до начала мероприятия запросить разрешение у СБУ. В случае неуведомления ведомства или предоставления неполной информации организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2−14,4 тыс.).