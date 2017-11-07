Москва, 7 ноября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Отказавшееся от коммунистического проекта человечество движется к отказу от истории, как творческого развития человека, заявил 7 ноября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на съезде движения, посвященном 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Сергей Сапель ИА REGNUM Сергей Кургинян. Торжественное заседание 7 ноября 2017

По мнению Кургиняна, после отказа России в конце ХХ века от социализма и коммунистической идеологии, историческое движение человечества пошло в направлении, которое для верующего человека называется концом времен, а значит пришествием зла, а для человека светского — это конец истории и конец «проекта человек».

«Мы движемся к посткапитализму, который вполне обладает чертами царства тьмы, который на порядок хуже капитализма, который порожден желанием элит сохранить власть даже ценой обрушения всех капиталистических и гуманистических констант, которых было немного, но которые были. Мы движемся в эту тьму», — отметил Сергей Кургинян.

За всё время, прошедшее с крушения СССР, никто из современных западных идеологов не обсуждал перспектив человека как такового.

«Кончается развитие человечества, а что начинается? Ведь никто же не сказал, что мы убрали коммунистов как преграду на пути истории и теперь она будет двигаться быстрее. Сказали прямо противоположное, потому что хотят, чтобы история, как творческое развитие человека, кончилась», — напомнил Сергей Кургинян о событиях и идейной атмосфере последних десятилетий.

Если в наши дни об отрицании ценности развития человека и гуманизма вообще регулярно заявляется просто вслух, то в перспективе это отрицание будет закреплено юридически и это станет настоящим концом человечества и гуманизма.

«Для религиозного человека это является концом времен, а значит пришествием зла. Но даже для светского человека слышны слова Фукуямы, который ведет речь про «конец истории» или речи постмодернистов о конце «проекта человек», — подчеркнул Сергей Кургинян.

«Разве они де-факто уже не заявили о своем антигуманизме? А потом об антигуманизме заявят де-юре, до конца», — уверен лидер общественного движения «Суть времени».

И основным противоречием сегодняшнего мира стало противоречие между классическими национальными буржуазными государствами и постмодернистской, постисторической тьмой. В этом новом наступлении нужно смотреть на расклад исторических и постисторических сил, заявил Кургинян. Он убеждён, что именно постисторические силы уничтожили Саддама Хусейна и Хосни Мубарака, пытаются уничтожить Башара Асада.

Политик считает, что противостоять этим силам можно на основе левоцентристского консенсуса. При этом он убеждён, что необходимо продолжать развивать активность гражданского обществ и соединять гражданскую и интеллектуальную активности.

Как сообщало ИА REGNUM , 7 ноября в Москве проходит торжественный вечер общественной организации «Суть Времени», посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.