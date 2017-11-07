Москва, 7 ноября, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Средняя скорость перемещения грузов в России составляет 10 км в час, заявил 7 ноября член клуба «Школа здравого смысла» Игорь Жирнов в рамках работы саммита сотрудничества и культурного обмена между КНР и РФ «Один пояс — один путь».

openDemocracy Флаги России и Китая

«К сожалению, я не вижу, что на нынешнем этапе развитие российско-китайских отношений происходит так, как нужно, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Президент говорит о стратегическом партнёрстве Москвы и Пекина, но у правительства совершенно не такая позиция. Есть много инфраструктурных проектов, которые Китай хотел бы развивать, но правительство на это не идёт».

При этом эксперт пояснил, что проблема тут не в разнице идеологий или ориентации российской экономики на других внешних игроков.

«Дело здесь в личных интересах властной верхушки, — уверен он. — Вот, например, Минтранс — замечательная организация, которая почти погубила речной транспорт. Железнодорожный транспорт не развивается. Средняя скорость перемещения грузов по РФ всего 10 км в час. Это даже странно. Интенсивность строительства дорог меньше, чем в застойный период».

Жирнов констатировал, что стратегическое экономическое сотрудничество России и Китая остаётся по большей части декларативным.

«Первые годы после перестройки мы ориентировались в основном на сотрудничество с Европой и США, — отметил Жирнов. — Сейчас история показала, что это путь тупиковый. Запад хочет работать с РФ на своих условиях. Китай же смотрит на эти вещи более широко. Он не вмешивается во внутренние дела своих партнёров и видит во всех проектах экономический интерес и экономическую выгоду».

Рассуждая о том, как могли бы на самом деле развиваться российско-китайские отношения, Жирнов напомнил о заинтересованности Китая в налаживании надёжного и безопасного сухопутного пути в Европу, а также в развитии своих северо-западных территорий, в частности Синьцзян-Уйгурского автономного района.

«Нам надо использовать этот интерес Китая в строительстве инфраструктуры, чтобы на этой основе создавать новую экономику, — призвал эксперт. — Возьмём, к примеру, Новосибирскую область. С моей точки зрения, там может быть существенное развитие за счёт сельскохозяйственного производства, потенциал которого используется недостаточно. И дело даже не в технологиях и деньгах. Нет платежеспособного рынка сбыта. Если построить дорогу через Алтай до Китая, можно было бы поставлять в Китай высококачественные продовольственные товары и развивать сельское хозяйство Западной Сибири».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай уже приступил к интенсивному развитию Синьцзяна. В частности, китайские инженеры тестируют методы, которые могут быть использованы для создания самого длинного туннеля в мире для транспортировки воды из Тибетского автономного района в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Предполагаемый туннель длиной 1 тыс. км, как обещают его инженеры, «превратит засушливый Синьцзян в процветающую Калифорнию». Летом 2017 года в провинции Юньнань началось строительство 600-километрового туннеля. Указывается, что благодаря его созданию в Синьцзяне появится более 4 млн новых рабочих мест.