Террористы из Восточной Гуты обстреляли Дамаск
Дамаск, 7 ноября, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Отряды террористов, находящиеся в зоне деэскалации «Восточная Гута», расположенной к востоку от Дамаска, открыли огонь по столице Сирийской Арабской Республики из минометов и ракетного оружия. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает ливанский портал AMN.
Arian Zwegers
Дамаск до войны. 2009
Сообщается, что под обстрел со стороны боевиков попали несколько густонаселённых районов сирийской столицы.
Кроме того, были обстреляны кварталы, непосредственно примыкающие к посольству Российской Федерации.
Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.