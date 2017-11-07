Дамаск, 7 ноября, 2017, 20:48 — ИА Регнум. Отряды террористов, находящиеся в зоне деэскалации «Восточная Гута», расположенной к востоку от Дамаска, открыли огонь по столице Сирийской Арабской Республики из минометов и ракетного оружия. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает ливанский портал AMN.

Arian Zwegers Дамаск до войны. 2009

Сообщается, что под обстрел со стороны боевиков попали несколько густонаселённых районов сирийской столицы.

Кроме того, были обстреляны кварталы, непосредственно примыкающие к посольству Российской Федерации.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.