Киев, 7 ноября, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому, артисты из Российской Федерации смогут выступать на украинской территории только с особого разрешения Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующая информация опубликована сегодня, 7 ноября, на электронном портале Верховной рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

Ранее этот законопроект был принят Верховной радой. За него проголосовали 232 депутата при необходимом минимуме в 226.

Отныне организаторы любых гастролей российских артистов на Украине должны за 30 дней до начала мероприятия запросить разрешение у СБУ. В случае неуведомления ведомства или предоставления неполной информации организаторам грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат ($6,2−14,4 тыс.).

После подачи уведомления, СБУ в течение 10 дней рассматривает запрос и дает ответ о том, может ли артист выступать на Украине. Организатор гастролей сможет подписать соответствующий договор с российским артистом лишь после получения соответствующего разрешения.

При этом на Украину запрещен въезд 140 российским артистам, которые якобы угрожают украинской национальной безопасности. Этот список периодически пополняется.