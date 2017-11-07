Псков, 7 ноября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. Власти Пскова вновь намерены усилить борьбу с вандализмом — на этот раз после появления нецензурной надписи на стене здания администрации Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 7 ноября, на совещании с городскими службами акцентировал внимание на проблеме участившихся актов вандализма в городе.

User 699 Здание администрации Псковской области

«Нельзя дать правонарушителям почувствовать безнаказанность. Необходимо усилить работу по предотвращению подобных случаев, если надо — использовать все системы наблюдения, переориентировать народные дружины, принять другие меры. Это оживлённый центр города», — обратился Цецерский к правоохранительным органам.

Представитель УМВД России по городу Пскову отметил, что «многие акты вандализма связаны с увеличением количества общественно-политических мероприятий».

По данным СМИ Пскова, 4 ноября на стене здания администрации Псковской области на улице Некрасова появилась нецензурная надпись-обращение с требованием «сделайте дороги», которая уже на следующий день была оперативно закрашена. Кроме того, в ночь на 5 ноября в Детском парке Пскова неизвестные «с корнем» вырвали урны и повредили малые архитектурные формы.

Глава Пскова Иван Цецерский, ежедневно занимающийся спортивной ходьбой, обратил внимание на проблему в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

«Омрачил вандализм — появляются новые надписи на стенах домов и на набережной реки Великая», — написал он, выразив сожаление, что «туристы город будут воспринимать не лучшим образом».

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Напомним, что власти Пскова уже не в первый раз ужесточают борьбу с вандалами. В 2016 году на отремонтированной набережной реки Великой неизвестные разбили несколько десятков антивандальных светильников, а в 2015 году дважды повреждали новый памятник солдату Первой мировой войны — у скульптуры дважды ломали штык.

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