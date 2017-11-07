Киев, 7 ноября, 2017, 19:28 — ИА Регнум. В 2020 году Украина подаст заявку на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. К этому времени Киев завершит реформу в оборонной сфере и достигнет стандартов альянса. Об этом 7 ноября заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью газете «Урядовый курьер».

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«В этом процессе есть разные подходы, в частности в том, когда это лучше делать. Подавать заявку, когда будет результат, например в 2020 году, который мы определили как этап, когда Украина достигнет стандартов НАТО и сможет продемонстрировать, насколько государство сдвинулось по многим направлениям, прежде всего в оборонной сфере. Есть идея использовать именно тот момент. Это будет хорошая возможность сказать: видите, мы выполнили, что обещали», — рассказал Пристайко.

Он сообщил, что Украина и НАТО ведут переговоры относительно ПДЧ.

«С момента первой моей беседы с генеральным секретарем альянса, когда я передал ему письмо от президента Украины, там говорилось о том, что наша главная политическая задача — получить членство в НАТО. Но для того, чтобы этого достичь, надо начать диалог и получить план действий по членству и выполнять его», — уточнил Пристайко.

Чиновник отметил, что Украина десятый год выполняет национальные программы сотрудничества с НАТО, «которые соответствуют ожиданиям союзников в рамках ПДЧ».

Пристайко также проинформировал, что в начале декабря 2017 года пройдет заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел.

«Также к тому времени будут подведены итоги имплементации комплексной всеобъемлющей программы поддержки Украины со стороны альянса, работы трастовых фондов. Можно будет заявить о выполнении определенного этапа для нас. Также планируется, что к тому времени мы получим поддержку по нашей заявке о присоединении к программе расширенных возможностей для особых партнеров (Enhance Opportunity Program). То есть Украину должны пригласить в эту программу», — подчеркнул Пристайко.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает стремление Украины получить полноценное членство в НАТО.

«Украина — близкий партнер альянса. Мы поддерживаем евроатлантические устремления Украины… НАТО по-прежнему обеспокоено и сосредоточено на ситуации в Украине. Мы продолжим оказывать Украине политическую и практическую помощь», — сказал Столтенберг 7 ноября в Брюсселе.

По его словам, реформа Североатлантического альянса была «спровоцирована действиями России на Украине».

«Одна из главных причин, почему НАТО адаптируется в сфере увеличения готовности наших сил, дальнейшего размещения наших сил на восточном фланге альянса и изменения командной структуры НАТО, состоит в «незаконном» присоединении Крыма и продолжающихся дестабилизирующих действиях на востоке Украины», — рассказал Столтенберг.

Кроме того, помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии Такан Илдем заявил, что альянс перенимает опыт Украины в борьбе с гибридными угрозами.

«Гибридная угроза стара как «троянский конь». Что меняется сегодня, так это скорость, ширина и интенсивность гибридных тактик. Инструментарий «гибридных угроз» содержит широкий набор от дезинформации — и до «зеленых человечков». Цель этих угроз, в частности, касается вмешательства в избирательные процессы для разрушения доверия имеющимся институтам. Мы должны быть бдительными и выстраивать нашу защиту. В этой сфере наше сотрудничество с Украиной очень хорошо работает и растет», — сказал Илдем 7 ноября, выступая в Брюсселе на международном форуме, посвященном 50-летию Всемирного конгресса украинцев, пишет Радио Свобода.

При этом 7 ноября глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров выразил обеспокоенность реформированием армии Украины. Он уточнил, что посол США на Украине Мари Йованович «напрямую» принимает участие в реформировании ВСУ.

«Особая ответственность за поведение киевских властей лежит на США, которые, по сути дела, в ручном режиме руководят киевскими властями, и последний пример этого следующий: просочилась информация о том, что в Раде готовятся обсуждать пакет законов о военной реформе… Все эти вопросы решаются лично в контактах с послом США и руководства Верховной рады», — сказал Лавров.

Министр также обвинил США в попытке «через военную реформу затянуть Киев в натовские ряды США».

Тем временем пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны Украины проинформировал об успешном испытании снарядов украинского производства на военном полигоне в Девичках Киевской области. В ближайшее время стартуют государственные испытания, после чего боеприпасы запустят в серийное производство.

«И что очень важно, — это самая дефицитная группа боеприпасов, а именно: 152-мм снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение Вооруженных сил Украины», — сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он заверил, что после начала серийного производства «у наших военных на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами крупного калибра, ни с минами для минометов».

В то же время начальник управления оперативной подготовки главного управления подготовки Вооруженных сил Украины Игорь Подолян заявил, что с начала 2017 года в армии проведено более 5 тысяч мероприятий по боевой подготовке, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, прошло 109 командно-штабных учений, 32 бригадных тактических учения, 12 летно-тактических учений. Продолжается внедрение системы подготовки инструкторов по стандартам НАТО.

«На протяжении года проведено свыше 5 тысяч мероприятий по боевой подготовке: это в первую очередь залог готовности частей и подразделений и эффективного выполнения ими задач… С начала года обучение прошли 136 инструкторов, 34 еще проходят подготовку. Также были созданы два новых и восстановлена учебная материально-техническая база восьми существующих учебных центров», — проинформировал Подолян.

Напомним, в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что к концу 2020 года украинская армия достигнет стандартов НАТО и «станет первой государственной институцией, которая будет отвечать критериям членства в альянсе».

«Без формального одобрения плана действий по членству мы, тем не менее, выполняем его в одностороннем порядке», — отметил президент Петр Порошенко 7 сентября во время выступления в Раде.

В послании к парламенту президент отметил, что «не исключает» проведения соответствующего референдума, который продемонстрирует желание украинского народа присоединиться к НАТО.

«Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в Евросоюз, и присоединение к НАТО. Я не исключаю, что инициирую в положенное время соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, в марте 2017 года президент Украины Порошенко подписал указ об утверждении государственной программы развития армии до 2020 года. Текст программы по реформе ВСУ не разглашается — государственная тайна. «Постановляю: ввести в действие решение СНБО от 29 декабря 2016 года о госпрограмме развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается), утвердить госпрограмму развития ВСУ на период до 2020 года (прилагается, тайно)», — говорится в указе №73/2017.