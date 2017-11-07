Москва, 7 ноября, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант поправок к проекту федерального бюджета 2018−2020 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

В частности, в проекте бюджета планируется прописать, что дополнительные 3,16 млрд рублей в 2018 году будут выплачены как единовременная субсидия для приобретения жилых помещений федеральным государственным гражданским служащим.

Еще порядка 3,78 млрд госсметы предлагается направить на расходы МЧС для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, правительство также предлагает по собственному решению в 2018 году направлять дополнительные средства федерального бюджета в уставный капитал ОАО «РЖД» в городе Москве. На эти цели может быть выделено 5,25 млрд рублей, если в госбюджет в полном объеме поступит необходимая сумма из бюджета столицы. Эти средства предполагается использовать для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги.

Между тем средства на социально-экономическое развития Арктики в правительстве предлагают урезать — вместо планируемых изначально 791,9 млн рублей на эти цели в 2018 году хотят выделить только 159,8 млн рублей.

При этом, как уточнило правительство, порядка 4,4 млрд рублей в 2018 году следует направить на повышение оплаты труда в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. Вероятнее всего, речь идет об увеличении уровня МРОТ и его приравнивании к уровню прожиточного минимума к 2019 году.

Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы сверстан из расчета среднегодового курса доллара в 64,7 рубля и цены одного барреля нефти марки Urals в 43,8 доллара. По расчетам правительства, доходы государства в 2018 году составят 15,257 трлн рублей, а расходы увеличатся до 16,529 трлн рублей. Таким образом, дефицит госсметы составит 1,27 трлн рублей, или 1,37% ВВП. Как ранее заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, дефицит госказны в 2018 году будет одним из наименьших за последние несколько лет.

Во втором чтении проект федерального бюджета депутаты предлагают рассмотреть на пленарном заседании 17 ноября.