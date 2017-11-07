Калининград, 7 ноября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Калининградской области впервые выделен вирус африканской чумы свиней. Как сообщили сегодня, 7 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, вирус обнаружен лабораторно из проб, взятых от диких кабанов на приграничной с Польшей территории охотхозяйств Багратионовского района.

Наталия Николаева ИА REGNUM Ферма

«Сейчас в охотничьих хозяйствах установлен карантин, проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации инфекции и предотвращению её распространения», — сообщили в правительстве.

Африканская чума относится к группе особо опасных, распространяется очень быстро и наносит колоссальный экономический ущерб отрасли животноводства.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что минувшей весной руководитель регионального управления Россельхознадзора Андрей Иванов заявлял журналистам, что «мы ни одной вспышки АЧС не допустили, хотя наши соседи с января 2014 года никак не могут с этим справиться».

Глава надзорного ведомства даже предположил, что забор, который планирует построить Литва на границе с Калининградской областью, выгоден российскому эксклаву в борьбе с африканской чумой свиней.